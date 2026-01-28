MSCI Registered (A) Aktie heute im Minus - 28.01.2026

Die MSCI Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 467,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,37 % nachgegeben, was einem Verlust von -16,30 € entspricht. Der Kursrückgang der MSCI Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,38 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,37 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

MSCI Inc. ist ein führender Anbieter von Indexlösungen und Tools für Investitionsentscheidungen, bekannt für seine umfassenden ESG-Analysen. Mit starken Konkurrenten wie FTSE Russell und S&P Dow Jones Indices behauptet sich MSCI durch innovative Produkte und eine starke Markenreputation.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von MSCI Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +3,88 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die MSCI Registered (A) Aktie damit um -6,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,00 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die MSCI Registered (A) um -4,65 % verloren.

MSCI Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,82 % 1 Monat -6,00 % 3 Monate +3,88 % 1 Jahr -18,90 %

Informationen zur MSCI Registered (A) Aktie

Es gibt 75 Mio. MSCI Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,09 Mrd. € wert.

MSCI Inc. (“MSCI” or the “Company”) (NYSE: MSCI), announced its financial results for the three months ended December 31, 2025 (“fourth quarter 2025”) and full year ended December 31, 2025 (“full year 2025”). Financial and Operational Highlights for …

MSCI Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die MSCI Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MSCI Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.