    Heute am 28.01.2026: Automatic Data Processing Aktie im Blickpunkt

    Am heutigen Handelstag muss die Automatic Data Processing Aktie bisher Verluste von -2,65 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Automatic Data Processing Aktie.

    Besonders beachtet! - Heute am 28.01.2026: Automatic Data Processing Aktie im Blickpunkt
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    ADP ist ein führender Anbieter von HCM-Lösungen, bekannt für seine umfassenden Dienstleistungen im Personalmanagement. Mit einer starken globalen Präsenz und innovativen Technologien behauptet sich ADP gegen Konkurrenten wie Paychex und Workday.

    Automatic Data Processing Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 28.01.2026

    Die Automatic Data Processing Aktie ist bisher um -2,65 % auf 205,90 gefallen. Das sind -5,60  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Automatic Data Processing Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,65 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,65 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Automatic Data Processing, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -14,71 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Automatic Data Processing Aktie damit um -5,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,71 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Automatic Data Processing einen Rückgang von -6,60 %.

    Automatic Data Processing Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,90 %
    1 Monat -6,71 %
    3 Monate -14,71 %
    1 Jahr -28,52 %

    Informationen zur Automatic Data Processing Aktie

    Es gibt 404 Mio. Automatic Data Processing Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,28 Mrd. € wert.

    Automatic Data Processing Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Automatic Data Processing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Automatic Data Processing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Automatic Data Processing

    -1,61 %
    -5,90 %
    -6,71 %
    -14,71 %
    -28,52 %
    +4,84 %
    +57,09 %
    +188,97 %
    +1.174,50 %
    ISIN:US0530151036WKN:850347



