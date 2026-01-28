Heute am 28.01.2026: Automatic Data Processing Aktie im Blickpunkt

Die Automatic Data Processing Aktie ist bisher um -2,65 % auf 205,90€ gefallen. Das sind -5,60 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Automatic Data Processing Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,65 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,65 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

ADP ist ein führender Anbieter von HCM-Lösungen, bekannt für seine umfassenden Dienstleistungen im Personalmanagement. Mit einer starken globalen Präsenz und innovativen Technologien behauptet sich ADP gegen Konkurrenten wie Paychex und Workday.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Automatic Data Processing, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -14,71 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Automatic Data Processing Aktie damit um -5,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,71 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Automatic Data Processing einen Rückgang von -6,60 %.

Automatic Data Processing Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,90 % 1 Monat -6,71 % 3 Monate -14,71 % 1 Jahr -28,52 %

Informationen zur Automatic Data Processing Aktie

Es gibt 404 Mio. Automatic Data Processing Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,28 Mrd. € wert.

Automatic Data Processing Aktie jetzt kaufen?

Ob die Automatic Data Processing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Automatic Data Processing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.