Börsen Update Europa - 28.01. - FTSE Athex 20 stark +2,83 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (14:00:51) bei 24.723,47 PKT und fällt um -0,56 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +3,62 %, Daimler Truck Holding +2,41 %, Brenntag +1,74 %
Flop-Werte: Heidelberg Materials -3,80 %, Fresenius -3,61 %, Deutsche Bank -3,59 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.426,07 PKT und fällt um -0,86 %.
Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +2,17 %, TKMS +2,16 %, TRATON +2,12 %
Flop-Werte: Sartorius Vz. -4,15 %, Delivery Hero -3,57 %, Wacker Chemie -3,56 %
Der TecDAX steht aktuell (14:00:44) bei 3.719,85 PKT und steigt um +0,22 %.
Top-Werte: Jenoptik +8,87 %, Infineon Technologies +3,62 %, Elmos Semiconductor +3,59 %
Flop-Werte: Sartorius Vz. -4,15 %, AIXTRON -3,31 %, Ottobock -2,65 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.961,02 PKT und verliert bisher -0,34 %.
Top-Werte: ASML Holding +5,64 %, Infineon Technologies +3,62 %, SAP +1,07 %
Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -5,39 %, Deutsche Bank -3,59 %, Airbus -3,49 %
Der ATX steht aktuell (14:00:43) bei 5.598,66 PKT und fällt um -0,60 %.
Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +1,62 %, OMV +1,22 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,64 %
Flop-Werte: EVN -1,74 %, DO & CO -1,49 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,23 %
Der SMI steht aktuell (14:00:44) bei 13.017,49 PKT und fällt um -1,10 %.
Top-Werte: Partners Group Holding +1,32 %, Sika +0,31 %, Swiss Re +0,26 %
Flop-Werte: Roche Holding -3,52 %, UBS Group -1,74 %, Novartis -1,52 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.024,85 PKT und fällt um -1,13 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +3,07 %, Dassault Systemes +0,85 %, Pernod Ricard +0,81 %
Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -5,39 %, Airbus -3,49 %, SAFRAN -2,84 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:53:25) bei 3.028,65 PKT und fällt um -0,38 %.
Top-Werte: Volvo Registered (B) +2,28 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,54 %, SKF (B) +1,05 %
Flop-Werte: Tele2 (B) -3,71 %, SSAB Registered (A) -2,32 %, Swedbank Shs(A) -1,81 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.820,00 PKT und steigt um +2,83 %.
Top-Werte: Public Power +2,84 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,00 %, Piraeus Port Authority +1,01 %
Flop-Werte: Viohalco -1,57 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,45 %, Coca-Cola HBC -0,47 %
