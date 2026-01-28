Aktivisten fordern EU-Terrorlistung der iranischen Revolutionsgarden

TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Iranische Menschenrechtsaktivisten drängen die EU, die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) als Terrororganisation einzustufen. Die in Norwegen ansässige Organisation Iran Human Rights wirft der iranischen Führung auf X vor, bei der Niederschlagung von Protesten "Massenmorde an Demonstranten" sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Die Revolutionsgarden seien die treibende Kraft hinter diesen systematischen und weit verbreiteten Morden an Zivilisten gewesen.

Die Aktivisten äußerten sich vor einem Treffen der EU-Außenminister am Donnerstag in Brüssel. Zuvor hatte auch das Europäische Parlament eine Terrorlistung der Garden gefordert. In der EU gibt es dafür bislang keinen Konsens. Die Bundesregierung sprach sich dafür aus, doch mehrere Mitgliedstaaten äußerten Bedenken. Die Entscheidung muss einstimmig getroffen werden.