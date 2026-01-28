    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Aktivisten fordern EU-Terrorlistung der iranischen Revolutionsgarden

    Für Sie zusammengefasst
    • Iranische Aktivisten fordern EU-Terrorlistung der IRGC.
    • Massenmorde und Verbrechen gegen Menschlichkeit dokumentiert.
    • EU-Konsens fehlt, Entscheidung muss einstimmig sein.
    TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Iranische Menschenrechtsaktivisten drängen die EU, die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) als Terrororganisation einzustufen. Die in Norwegen ansässige Organisation Iran Human Rights wirft der iranischen Führung auf X vor, bei der Niederschlagung von Protesten "Massenmorde an Demonstranten" sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Die Revolutionsgarden seien die treibende Kraft hinter diesen systematischen und weit verbreiteten Morden an Zivilisten gewesen.

    Die Aktivisten äußerten sich vor einem Treffen der EU-Außenminister am Donnerstag in Brüssel. Zuvor hatte auch das Europäische Parlament eine Terrorlistung der Garden gefordert. In der EU gibt es dafür bislang keinen Konsens. Die Bundesregierung sprach sich dafür aus, doch mehrere Mitgliedstaaten äußerten Bedenken. Die Entscheidung muss einstimmig getroffen werden.

    Eine Listung als Terrororganisation hätte vor allem symbolischen Charakter. Die Revolutionsgarden unterliegen bereits Sanktionen, unter anderem um die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu verhindern. Vermögenswerte in der EU müssen eingefroren werden, wirtschaftliche Ressourcen dürfen nicht bereitgestellt werden.

    Bei der gewaltsamen Niederschlagung der Massenproteste wurden nach Angaben des in den USA ansässigen Menschenrechtswerkes HRANA mindestens 6.221 Menschen getötet, unter ihnen 5.858 Demonstrierende. Zusätzlich prüft HRANA 17.091 weitere Fälle. Außerdem sollen 11.017 Menschen schwer verletzt worden sein. Die Zahl der Festnahmen beziffern die Aktivisten auf 42.324. Diese Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Wegen einer Sperrung des Internets am 8. Januar dauert eine Prüfung aller Todesfälle laut Aktivisten längere Zeit./da/DP/mis






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
