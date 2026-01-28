    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElevance Health AktievorwärtsNachrichten zu Elevance Health

    Elevance Health Aktie sinkt rapide - 28.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Elevance Health Aktie bisher Verluste von -7,45 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Elevance Health Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Elevance Health ist ein führendes US-Gesundheitsunternehmen, das Krankenversicherungen und digitale Gesundheitslösungen bietet. Es konkurriert mit UnitedHealth, Cigna und anderen. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration von Gesundheitslösungen zur Verbesserung der Patientenversorgung.

    Elevance Health aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 28.01.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Elevance Health Aktie. Sie fällt um -7,45 % auf 249,55. Der Kursrückgang der Elevance Health Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -9,94 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,45 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Elevance Health, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -15,76 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Elevance Health Aktie damit um -21,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,49 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Elevance Health -16,30 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,23 % geändert.

    Elevance Health Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -21,18 %
    1 Monat -16,49 %
    3 Monate -15,76 %
    1 Jahr -30,13 %

    Informationen zur Elevance Health Aktie

    Es gibt 222 Mio. Elevance Health Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,00 Mrd.EUR € wert.

    Elevance Health Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Results; Sets Full Year 2026 Outlook


    Elevance Health, Inc. (NYSE: ELV) reported fourth quarter and full year 2025 results. "Elevance Health delivered fourth quarter results in line with our outlook, reflecting disciplined execution in a dynamic environment. As we enter 2026, our focus …

    Elevance Health Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Elevance Health Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Elevance Health Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Elevance Health

    -3,84 %
    -20,52 %
    -15,54 %
    -14,88 %
    -31,53 %
    -40,58 %
    +11,90 %
    +128,88 %
    +609,54 %
    ISIN:US0367521038WKN:A12FMV



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
