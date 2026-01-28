Jefferies belässt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 24 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,78 % und einem Kurs von 24,28 auf Tradegate (28. Januar 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um +19,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +35,18 %.

Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd..

Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -12,72 %/+33,00 % bedeutet.