ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 24 Euro
- Jefferies belässt Jenoptik auf "Buy" mit 24 Euro.
- ASMLs Auftragseingang stärkt Jenoptik mittelfristig.
- Umsatz- und Margenwachstum trotz Risiken bis 2026.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der herausragende Auftragseingang des wichtigsten Kunden ASML im vergangenen Quartal gebe dem niederländischen Chipausrüster mittelfristig weiter Auftrieb und könnte Jenoptik helfen, Unsicherheiten abzumildern, schrieb Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der deutsche Technologiekonzern erwarte zwar 2026 dank des weiterhin starken Halbleitermarktes sowie hoher Investitionen in Rechenzentren ein Umsatz- und Margenwachstum, doch mit Blick auf den Zeitpunkt der Nachtfrageerholung sowie das Konjunkturumfeld gebe es noch Risiken./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie
Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,78 % und einem Kurs von 24,28 auf Tradegate (28. Januar 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um +19,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +35,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd..
Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -12,72 %/+33,00 % bedeutet.
Kursziel: 24 Euro
Community Beiträge zu Jenoptik - A2NB60 - DE000A2NB601
Die Jenoptik-Veranstaltung ist jetzt auch auf YouTube veröffentlicht:
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
Ich bin seit April investiert. Bin damals für 17,40 rein und habe gestern früh für 17,39 mit der selben Stückzahl noch einmal nachgelegt. Eine Position will ich langfristig behalten, die andere werde ich verkaufen, sofern der Kurs sich Richtung 20 - 22 EUR bewegt.