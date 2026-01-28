    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRefined Energy AktievorwärtsNachrichten zu Refined Energy
    Refined Energy Corp. kommentiert beispielloses globales Angebotsdefizit bei Uran sowie Beschleunigung der US-Atompolitik

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia – 28. Januar 2026 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU; OTC: RRUUF; FRA: CWA0) („Refined“ oder das „Unternehmen“) freut sich, nach einer Reihe bedeutender globaler Entwicklungen, die für nordamerikanische Explorations- und Produktionsunternehmen einen generationsübergreifenden Rückenwind geschaffen haben, ein strategisches Update hinsichtlich des Uransektors bereitzustellen.

     

    Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die globalen Energiemärkte eine strukturelle Neuausrichtung durchlaufen, zumal Regierungen angesichts steigenden Strombedarfs, einschließlich des Bedarfs durch künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Elektrifizierung und industrielle Dekarbonisierung, nach zuverlässiger, kohlenstoffarmer Grundlastenergie suchen. Die Kernenergie hat sich in diesem Rahmen wieder als zentrale Lösung herauskristallisiert, mit entsprechenden Auswirkungen auf die globalen Uranlieferketten.

     

    USA – Beschleunigte Strategie für Kernenergie und Brennstoffkreislauf

     

    Im Januar 2026 hat die US-Regierung eine Reihe von Maßnahmen zur Stärkung der inländischen Kernenergieerzeugung sowie zum Wiederaufbau des US-amerikanischen Uranbrennstoffkreislaufs vorangetrieben. Diese Maßnahmen umfassen 2,7 Milliarden USD[i] an Bundesmitteln für die Urananreicherung, die Unterstützung der Versorgung mit Brennstoff für moderne Reaktoren sowie Exekutivmaßnahmen zur Optimierung der Regulierungsprozesse und zur Beschleunigung von Inbetriebnahmezeitplänen.

     

    Die politischen Initiativen der USA scheinen darauf ausgerichtet zu sein, die Abhängigkeit von ausländischem Uran und Anreicherungsdienstleistungen, insbesondere aus geopolitisch sensiblen Jurisdiktionen, zu verringern und gleichzeitig die inländische Produktion, Verarbeitung und Anreicherungskapazität zu fördern. Diese Entwicklungen spiegeln eine umfassendere Anerkennung von Uran als strategische Ressource wider, die mit der nationalen Energiesicherheit und der Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastrukturen verbunden ist.

     

    Positionierung für einen langfristigen Kernbrennstoffkreislauf

     

    Das Management ist davon überzeugt, dass diese Entwicklungen die Bedeutung der Uranexploration in frühem Stadium in stabilen Jurisdiktionen verdeutlichen, insbesondere da Energieversorger, Regierungen und Akteure der Lieferkette ihr Hauptaugenmerk zunehmend auf die langfristige Versorgungssicherheit richten. Für Explorationsunternehmen unterstreicht dieses Umfeld die strategische Relevanz der Identifizierung, Weiterentwicklung und Risikoreduzierung von Uranprojekten, die zukünftige Erschließungsentscheidungen unterstützen können, während sich der Kernbrennstoffkreislauf weiterentwickelt.

