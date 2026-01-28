JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca vor den am 10. Februar erwarteten Quartalszahlen sowie den nun veröffentlichten durchschnittlichen Analystenschätzungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Was die Produktumsätze und das operative Ergebnis im Kerngeschäft des Pharmakonzerns betreffe, entsprächen seine Schätzungen den Konsensprognosen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beim Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft liege er leicht darüber. Nach wie vor erwartet Vosser ein solides Quartal. Der Ausblick auf 2026 sollte zudem die Konsensschätzungen für 2026 untermauern./ck/rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 156,4EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

