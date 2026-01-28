JEFFERIES stuft ENI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eni in einem Ausblick auf das vierte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Analyst Mark Wilson senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Nettogewinn und den bereinigten Betriebsgewinn und liegt nun unter dem Konsens. Das Wachstum im vorgelagerten, durch die Strategie des Ölkonzerns getriebenen Geschäft (Upstream) dürfte im Quartalsvergleich von den Preisen konterkariert worden sein, schrieb er. Im nachgelagerten Geschäft (Downstream) dürfte sich der Bereich Raffination & Chemie im Vergleich zum Vorquartal zudem weitgehend gleich entwickelt haben, anstatt sich zu verbessern./ck/rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 04:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 04:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 17,05EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 19,50

Kursziel alt: 19,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

