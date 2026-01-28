Heute verkündete Homerun Resources Inc. eine Änderung der zuvor bekanntgegebenen, nicht bindenden Offtake-Vereinbarung mit dem brasilianischen Photovoltaikmodulhersteller Sengi Solar Importação e Exportação Indústria e Comércio, im Rahmen derer das vorgesehene Liefer­volumen für Solarglas deutlich erhöht wurde.

Die geänderten Bedingungen erhöhen das jährliche Mindestabnahmevolumen von 20.000 auf 100.000 Tonnen, während der vereinbarte Preis von 750 USD pro Tonne frei an Bord (FOB) am geplanten Solarglas-Produktionsstandort von Homerun in Belmonte, Bahia (Brasilien), unverändert bleibt.

Die überarbeitete Vereinbarung knüpft an den ursprünglichen Offtake-Rahmen an, der im Februar 2025 etabliert wurde, und spiegelt sowohl veränderte Marktbedingungen als auch den seitdem erzielten Projektfortschritt wider.

Insbesondere steht die Erhöhung der Mindestmengen im Zusammenhang mit der steigenden inländischen Nachfrage nach Solarkomponenten in Brasilien, Veränderungen in Handels- und Zollstrukturen sowie den fortlaufenden technischen und kommerziellen Fortschritten bei Homeruns Solarglasprojekt.

Obwohl die Offtake-Vereinbarung weiterhin nicht bindend ist, liefert das erweiterte Mengenprofil eine klarere Indikation für das mögliche Nachfrageniveau und unterstützt laufende Arbeiten im Zusammenhang mit der Auslegung der Anlage, Annahmen zur Auslastung sowie der wirtschaftlichen Modellierung.

In diesem Sinne trägt die Änderung zum kommerziellen Rahmen bei, der Homeruns Fortschritt in Richtung einer BFS („Bankable Feasibility Study“; Bankfähige Machbarkeitsstudie) für die geplante Solarglas-Produktionsanlage untermauert.

Top-10-Länder nach jährlicher und kumulierter installierter Solar-PV-Leistung (2024): Vergleich der führenden Länder und Regionen anhand der jährlichen Zubauten an Solar-PV-Kapazität im Jahr 2024 sowie der insgesamt kumulierten installierten PV-Leistung. Die Abbildung verdeutlicht die Unterschiede zwischen kurzfristiger Ausbaudynamik und langfristiger Marktgröße. China führt sowohl bei den jährlichen Zubauten als auch bei der kumulierten Kapazität, gefolgt von der EU und den USA. Brasilien zählt weltweit zu den Top-10 sowohl bei den jährlichen Installationen als auch bei der kumulierten Kapazität und unterstreicht damit seine Rolle als strukturell bedeutender und schnell wachsender Solarmarkt. (Quelle: IEA, Snapshot of Global PV Markets 2025)

Brasiliens Solarmarkt: Größe und Dynamik

Brasilien hat sich als einer der am schnellsten wachsenden Solarmärkte weltweit etabliert.

Nach Angaben von ABSOLAR (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica) und der brasilianischen Energieregulierungsbehörde ANEEL überschritt die installierte Solarleistung des Landes im Jahr 2025 die Marke von 60 GW. Damit ist Solarenergie zur zweitgrößten Quelle der installierten Stromerzeugungskapazität in Brasilien geworden und macht rund 23% des nationalen Strommixes aus. Dieses Wachstum wurde sowohl durch dezentrale Erzeugung, insbesondere durch private und gewerbliche Dachanlagen, als auch durch den kontinuierlichen Ausbau von Solar-Großanlagen getragen.

Jüngste Kapazitätszugänge unterstreichen das hohe Expansionstempo im brasilianischen Energiesektor. Laut Industrial Info Resources (21. Januar 2026) wurden im Jahr 2025 rund 7,4 GW neue installierte Erzeugungskapazität hinzugefügt, wobei erneuerbare Energien den Großteil der Zubauten ausmachten. Allein Solarprojekte steuerten etwa 2,8 GW bei. Der Bundesstaat Bahia zählte dabei zu den führenden Regionen hinsichtlich neu in Betrieb genommener Kapazitäten. Für das Jahr 2026 erwarten ANEEL-Daten weitere 9,1 GW an neu hinzukommender Kapazität, was ein anhaltendes Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien stützt.

Im Utility-Scale-Segment überschritt die installierte Leistung von Photovoltaik-(PV)-Großanlagen Anfang 2026 die Marke von 20 GW, basierend auf von ABSOLAR veröffentlichten Daten und Berichten von Canal Jornal da Bioenergia (21. Januar 2026). Seit 2012 hat der großskalige Solarausbau in Brasilien Investitionen von mehr als 87,7 Mrd. BRL (ca. 23 Mrd. CAD) angezogen, etwa 601.000 kumulierte „grüne“ Arbeitsplätze geschaffen und rund 29 Mrd. BRL (ca. 8 Mrd. CAD) an öffentlichen Einnahmen generiert. Dies unterstreicht die wachsende wirtschaftliche und industrielle Bedeutung des Sektors im nationalen Energiesystem.

Aktuelle Projektankündigungen verdeutlichen zudem die Dynamik auf regionaler Ebene. Im Januar 2026 nahm Brasilien den 100-MW-Photovoltaikpark Babilônia Sul in der Gemeinde Várzea Nova im Bundesstaat Bahia in Betrieb, wie Review Energy berichtet. Das Projekt wurde mit einem geschätzten Investitionsvolumen von 485 Mio. BRL (ca. 127 Mio. CAD) entwickelt, ist Teil des brasilianischen Infrastrukturprogramms Novo PAC und über das Umspannwerk Ourolândia II (230 kV) an das nationale Stromnetz angeschlossen. Regionale Behörden berichteten von der Schaffung von mehr als 4.000 direkten und indirekten Arbeitsplätzen, was Bahias Rolle als führendes Zentrum der Solarstromerzeugung weiter stärkt.

Auch die internationale Berichterstattung hebt das Tempo der brasilianischen Energiewende hervor. Laut Financial Times (16. Dezember 2025) ist die kombinierte Wind- und Solarleistung in Brasilien innerhalb eines Jahrzehnts von einer marginalen Größe zu einem bedeutenden Anteil der gesamten installierten Erzeugungskapazität gewachsen, gestützt durch kumulierte Investitionen von rund 78 Mrd. USD. Der Bericht stellt fest, dass sich der Ausbau erneuerbarer Energien zunehmend von einem reinen Kapazitätswachstum hin zu stärkerer Systemintegration, Flexibilität und effizienter Nutzung der erzeugten Energie verlagert.

Politische Maßnahmen beginnen, diesen Fokus auf Systemoptimierung widerzuspiegeln. Nach Angaben von Bloomberg (23. Januar 2026) bereitet Brasilien seine erste Auktion für netzgekoppelte Batteriespeichersysteme vor, die 2026 stattfinden soll. Dies stellt einen formellen Schritt zur Integration von Energiespeichern in das nationale Stromsystem dar. Ziel ist es, die operative Flexibilität zu erhöhen, die Nutzung erneuerbarer Erzeugung zu verbessern und den weiteren Ausbau von Solar- und Windenergie zu unterstützen. Marktbeobachter sehen diese Auktion als erste Phase eines umfassenderen, mehrjährigen Ausbaus von Speicherinfrastruktur, parallel zum steigenden Anteil erneuerbarer Energien.

Mit Blick nach vorn gehen Prognosen von Branchenberatern, nationalen Planungsbehörden wie der EPE (Empresa de Pesquisa Energética) sowie internationalen Organisationen wie der IEA von einem anhaltenden Wachstum bis zum Ende des Jahrzehnts aus.

Im Einklang mit dieser Einschätzung stuft die IEA in ihrem Bericht Snapshot of Global PV Markets 2025 Brasilien als einen der weltweit führenden Solarmärkte ein. Die kumulierte installierte Kapazität liegt bei über 50 GW, und die jährlichen Zubauten platzieren das Land unter den Top-5 weltweit.

Abhängig von politischer Umsetzung, Netzausbau und Finanzierungsbedingungen wird erwartet, dass die gesamte installierte Solarleistung in Brasilien bis Anfang der 2030er Jahre etwa 90-140 GW erreicht. In diesem Kontext dürfte Solarenergie eine zunehmend zentrale Rolle bei der Diversifizierung des historisch stark wasserkraftdominierten brasilianischen Stromsystems spielen, insbesondere in Phasen hydrologischer Volatilität und erhöhter Dürregefahr.

Dieses anhaltende Wachstum hat direkte Auswirkungen auf die PV-Lieferkette. Mit der weiteren Skalierung der inländischen Modulproduktion wird die Nachfrage nach vorgelagerten Komponenten steigen (insbesondere nach Solarglas, einem der kritischsten und kapitalintensivsten Bestandteile von Photovoltaikmodulen), parallel zum Ausbau der installierten Kapazitäten.

Entwicklung der jährlichen globalen Solar-PV-Installationen nach Regionen (2004-2024): Jährliche globale Zubauten an Solar-PV-Kapazität nach Regionen, gemessen in Gigawatt Peak (GWp). Die Abbildung veranschaulicht die langfristige Beschleunigung des PV-Ausbaus in den vergangenen 2 Jahrzehnten, mit besonders starkem Wachstum seit 2015 und einer deutlichen Beschleunigung nach 2020. China stellt den größten Anteil der jüngsten jährlichen Zubauten, gefolgt von der EU und den USA, während aufstrebende Märkte, darunter Brasilien und Indien, einen wachsenden Anteil der globalen Installationen beitragen. Die Daten verdeutlichen den strukturellen Wandel hin zu einem großskaligen, global diversifizierten PV-Ausbau, da Solarenergie weltweit zur dominierenden Quelle neuer Stromerzeugungskapazitäten wird. (Quelle: IEA, Snapshot of Global PV Markets 2025)

Globale Solar-PV-Installationen nach Segment (2014-2024): Die Grafik zeigt das rasche Wachstum sowohl von Utility-Scale- als auch von Dach-Solarinstallationen im vergangenen Jahrzehnt, wobei Utility-Scale-Projekte in den letzten Jahren den überwiegenden Anteil der kumulierten Kapazitätszuwächse ausmachen. (Quelle: IEA, Snapshot of Global PV Markets 2025)

Politische Veränderungen und lokale Fertigung

Jüngste Entwicklungen in der brasilianischen Handels- und Industriepolitik haben die Dynamik der Solar-Lieferketten weiter beeinflusst. Wie vom MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) sowie von Branchenverbänden dokumentiert, haben höhere Zölle auf importierte PV-Komponenten sowie die Reduzierung oder Aufhebung bestimmter Zollbefreiungen die Kostenstruktur für importierte Module und Vorprodukte verändert.

Diese Maßnahmen haben die relative Wettbewerbsfähigkeit lokal gefertigter Solarprodukte erhöht und politische Zielsetzungen zur Stärkung der inländischen industriellen Wertschöpfung unterstützt.

Infolgedessen legen brasilianische Modulhersteller verstärkt Wert auf eine sichere, inländische Beschaffung kritischer Materialien, um Kosten zu steuern, die Abhängigkeit von logistischen Störungen zu reduzieren und handelsbezogene Risiken zu begrenzen.

Vor diesem sich wandelnden Hintergrund hat der Zugang zu im Inland produziertem Solarglas an strategischer Bedeutung gewonnen.

In diesem Kontext würde die von Homerun geplante Solarglas-Produktionsanlage mit einer Kapazität von 1.000 Tonnen/Tag in Bahia eine der wenigen großskaligen inländischen Quellen für Solarglas in Brasilien darstellen, gestützt auf lokal verfügbares hochreines, eisenarmes Silica.

Entwicklung der jährlichen Installationen erneuerbarer Energien (2010-2024): Jährliche globale Zubauten an Kapazitäten erneuerbarer Energien nach Technologie, gemessen in Gigawatt Peak (GWp). Die Abbildung zeigt die rasche Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien im vergangenen Jahrzehnt, die maßgeblich durch Photovoltaik getrieben wird. Solar-PV-Anlagen machen in den letzten Jahren den überwiegenden Teil der neu installierten Kapazität aus. Die Windenergie stellt den zweitgrößten Beitrag dar, während Wasserkraft und andere nicht-wasserkraftbasierte erneuerbare Energien ein moderateres Wachstum verzeichnen. Die Daten verdeutlichen den strukturellen Wandel hin zur Solarenergie als dominierende Quelle neuer erneuerbarer Erzeugungskapazität weltweit, insbesondere seit 2020. (Quelle: IEA, Snapshot of Global PV Markets 2025)

Deutsche Industriekompetenz und Technologietransfer

Deutschland hat in den vergangenen 10 Jahren eine grundlegende Rolle bei der Entwicklung des brasilianischen Solarsektors gespielt. Wie von der GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) dokumentiert, waren deutsche öffentliche Institutionen und Industriepartner maßgeblich an der Unterstützung regulatorischer Rahmenbedingungen, technischer Standards und früher Pilotprojekte beteiligt, die das Skalieren des brasilianischen Solarmarktes ermöglicht haben. Diese Zusammenarbeit umfasste unter anderem beratende Unterstützung für die brasilianische Energieregulierungsbehörde ANEEL, frühe Modelle zur Netzintegration dezentraler Erzeugung sowie den Aufbau technischer und beruflicher Ausbildungsprogramme zur Förderung erneuerbarer Energien.

Mit dem Übergang des brasilianischen Solarsektors von einer frühen Einführungsphase hin zu einer großskaligen industriellen Umsetzung hat sich die deutsche Beteiligung zunehmend von politischer Beratung hin zu industrieller Technologie-, Anlagen- und Ingenieurs-Expertise verlagert.

Zahlreiche deutsche Unternehmen haben sich als etablierte Zulieferer innerhalb der brasilianischen Wertschöpfungskette für erneuerbare Energien positioniert, was die Offenheit des Landes für bewährte industrielle Technologien und langfristige technische Partnerschaften widerspiegelt.

Vor diesem Hintergrund fügt sich die Zusammenarbeit von Homerun mit Dorfner Anzaplan und SORG in ein etabliertes Muster deutsch-brasilianischer Industriekooperation im Solar- und Werkstoffsektor ein. Dorfner Anzaplan bringt umfassende Expertise in der industriellen Mineralverarbeitung, der Silica-Aufbereitung sowie im prozess- und anlagenbezogenen Engineering ein und unterstützt damit die Umwandlung lokal gewonnener hochreiner Silica-Rohstoffe in geeignete Einsatzmaterialien für die Solarglasproduktion. SORG, ein deutscher Spezialist für Glasofenbau und Hochtemperatur-Industriesysteme, steuert Technologie- und Designkompetenzen bei, die für die großskalige Herstellung von Solarglas von zentraler Bedeutung sind.

Zusammen spiegeln diese Partnerschaften die Verbindung brasilianischer Rohstoffverfügbarkeit mit deutscher industrieller Kompetenz wider: Ein Modell, das die breitere Entwicklung des brasilianischen Solarsektors getragen hat und den technischen sowie operativen Rahmen für Homeruns geplante Solarglas-Produktionsanlage maßgeblich unterstützt.

Repräsentatives PV-Modul von Sengi Solar, das die leistungsstarke, monoglasige, monofaziale Produktlinie des Unternehmens für den brasilianischen Markt veranschaulicht. Sengi Solar ist ein brasilianischer Hersteller von PV-Modulen, der sich als einer der größten und technologisch fortschrittlichsten Modulproduzenten in Lateinamerika positioniert. Das Unternehmen betreibt eine hochautomatisierte Produktionsstätte in Cascavel, Paraná, mit einer installierten Fertigungskapazität von rund 500 MWp und einer Gesamtfläche von über 68.000 m². (Quelle: Sengi Solar)

Sengi Solar: Ein führender brasilianischer Modulhersteller

Sengi Solar ist ein privat geführter brasilianischer Hersteller von PV-Modulen für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf lokal gefertigte Solarprodukte, die auf brasilianische Standards und Betriebsbedingungen ausgelegt sind, mit besonderem Fokus auf Langlebigkeit, gleichbleibende Qualität und langfristige Leistungsfähigkeit.

Die Produktionslinien von Sengi sind auf hohen Durchsatz und Präzision ausgelegt und ermöglichen die Fertigung von mehr als 3.000 Modulen pro Tag, wobei einzelne Produktionsschritte (einschließlich Montage, Verarbeitung und Inspektion) in weniger als 25 Sekunden pro Modul abgeschlossen werden.

Das aktuelle Modulportfolio umfasst Produkte im Leistungsbereich von 525-555 Wp mit Wirkungsgraden von über 21%, optimiert sowohl für Dachanlagen als auch für Utility-Scale-Solarprojekte.

Die Fertigungsplattform wurde mit Blick auf zukünftige Anpassungsfähigkeit konzipiert und unterstützt ein breites Spektrum an Modultypen von etwa 440 Wp bis 670 Wp, einschließlich bifazialer und Double-Glass-Technologien.

Sengi legt großen Wert auf automatisierte Prozesssteuerung, Qualitätssicherung und Rückverfolgbarkeit entlang der gesamten Produktionslinien. Dies spiegelt allgemeine industrielle Trends hin zu Skalierung, Standardisierung und Zuverlässigkeit innerhalb des brasilianischen PV-Fertigungssektors wider. Darüber hinaus bietet das Unternehmen langfristige Leistungsgarantien, erfüllt internationale Normen und verfolgt umweltbezogene Managementpraktiken, einschließlich Programmen zur Rücknahme und zum Recycling von Modulen am Ende ihrer Lebensdauer.

Mit dem weiteren Wachstum des brasilianischen Solarmarktes und der zunehmenden Bevorzugung lokaler Fertigung gewinnt der verlässliche inländische Zugang zu Schlüsselkomponenten wie Solarglas an Bedeutung. In diesem Zusammenhang steht Homeruns Absicht, antimonfreies Solarglas zu liefern, im Einklang mit wachsenden ESG-Erwartungen hinsichtlich Material­sicherheit und verantwortungsvoller Beschaffung.

Vor diesem Hintergrund spiegelt die erweiterte Offtake-Vereinbarung das Interesse von Sengi Solar wider, die künftige Beschaffung an die erwartete Marktnachfrage und an inländische Produktionsstrategien anzupassen und gleichzeitig die weitere Skalierung der eigenen Fertigungsaktivitäten zu unterstützen.

Integrierte Positionierung

Die geänderte Offtake-Vereinbarung steht im Einklang mit Homeruns vertikal integrierter Strategie, die die hochreine Silica-Ressource in Bahia mit der nachgelagerten Solarglasproduktion und dem wachsenden inländischen Solarmarkt Brasiliens verbindet.

Durch die Stärkung der nachgelagerten kommerziellen Ausrichtung im Vorfeld der BFS treibt Homerun weiterhin die strukturellen Voraussetzungen voran, die erforderlich sind, um den Übergang von der Entwicklungs- in die Bauphase zu ermöglichen.

Fazit

Die erweiterte Solarglas-Offtake-Vereinbarung von Homerun ist in erster Linie als pragmatischer Schritt zur Abstimmung der vorgelagerten Rohstoffentwicklung mit der nachgelagerten industriellen Nachfrage in einem der weltweit am schnellsten wachsenden Solarmärkte zu verstehen.

Der beschleunigte Ausbau sowohl dezentraler als auch großskaliger Photovoltaik in Brasilien, kombiniert mit sich verändernden handelspolitischen Rahmenbedingungen und einer zunehmenden Fokussierung auf lokale Fertigung, schafft eine klare strukturelle Grundlage für die inländische Produktion von Solarglas.

Vor diesem Hintergrund bietet die geänderte Offtake-Vereinbarung zusätzliche kommerzielle Sichtbarkeit im Vorfeld der BFS und unterstreicht zugleich die strategische Logik von Homeruns vertikal integriertem Ansatz.

Über das Solarglas hinaus tritt Brasiliens Energiewende in eine Phase ein, in der Systemintegration und Flexibilität zunehmend ebenso wichtig werden wie reine Kapazitätszuwächse. Der steigende Anteil erneuerbarer Energien stößt bereits Diskussionen über netzgekoppelte Energiespeicher an, was sich in entstehenden politischen Initiativen und ersten Auktionsformaten widerspiegelt.

Auch wenn dies für die aktuelle Investmentthese nicht erforderlich ist, stellt Homeruns parallele Entwicklung von Langzeit-Energiespeichertechnologien auf Silica-Basis (demselben Kernmaterial, das auch der brasilianischen Rohstoffbasis zugrunde liegt) eine potenziell starke strategische Option auf mittlere Sicht dar. Langzeit-Speicherlösungen mit Entladezeiten von mehreren Stunden oder Tagen könnten zunehmend an Bedeutung gewinnen, wenn Brasilien versucht, Intermittenz, Curtailment und saisonale Schwankungen in einem stark erneuerbaren Stromsystem zu steuern.

In einem weiter gefassten Zeithorizont eröffnen jüngste Haltbarkeitsmeilensteine bei Perowskit-PV-Modulen eine zusätzliche Ebene technologischer Optionalität innerhalb von Homeruns breiter aufgestellter Clean-Energy-Plattform. Sollten sich Perowskit-Technologien in Richtung kommerzieller Einsatzreife entwickeln, könnte Brasiliens großer, diversifizierter und dynamisch wachsender Solarmarkt langfristig ein natürlicher nachgelagerter Zielmarkt werden.

Insgesamt vereint Homeruns Strategie Ressourcenbasis, industrielle Fertigung und Energie-Technologien der nächsten Generation – mit einer klaren Verankerung der kurzfristigen Umsetzung im Bereich Solarglas bei gleichzeitiger Wahrung der strategischen Exponierung gegenüber der umfassenden Transformation globaler Energiesysteme durch skalierbare, de-riskierte Infrastruktur.

Unternehmensdetails

Homerun Resources Inc.

#2110 – 650 West Georgia Street

Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

Telefon: +1 844 727 5631

Email: info@homerunresources.com

www.homerunresources.com

ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

Aktien im Markt: 73.021.563

Kanada-Symbol (TSX.V): HMR

Aktueller Kurs: 0,92 CAD (27.01.2026)

Marktkapitalisierung: 67 Mio. CAD

Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW

Aktueller Kurs: 0,57 EUR (28.01.2026)

Marktkapitalisierung: 42 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

Haftungsausschluss und Hinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone und Homerun Resources Inc. („Homerun") weisen Investoren darauf hin, dass alle in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hierin enthaltenen Prognosen abweichen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten sowie weitere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Entwicklungen erheblich von den hierin getroffenen Annahmen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Bericht umfassen unter anderem Erwartungen in Bezug auf die Kontrolle auf Distriktebene, Landnutzungsrechte und rechtliche Sicherheit, einschließlich der Annahme, dass die Mineralrechte, langfristigen Pachtverträge und Oberflächenlandpositionen des Unternehmens im Santa-Maria-Eterna-Distrikt weiterhin uneingeschränkt gültig bleiben und auch künftig die rechtliche Grundlage für langfristige Betriebsaktivitäten, Infrastrukturentwicklung und potenzielle industrielle Großfertigung bilden. Weitere zukunftsgerichtete Aussagen betreffen Erwartungen hinsichtlich Projektentwicklung, Verarbeitung und Fertigung, einschließlich der Annahmen, dass das Unternehmen von der Rohstofferschließung zu einer großskaligen Silica-Verarbeitung und nachgelagerten Fertigungsaktivitäten übergehen kann; dass Verarbeitungsfließschemata, Kapitalanforderungen und Betriebsparameter durch weitere technische Studien, einschließlich einer Bankable Feasibility Study (BFS), definiert und optimiert werden können; und dass Umfang, Qualität und Kontinuität des Silica-Systems langfristige Betriebsdauern sowie mehrere Produktströme, einschließlich Solarglas, unterstützen können. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen ferner Erwartungen in Bezug auf nachgelagerte Kommerzialisierung und nicht bindende industrielle Vereinbarungen, einschließlich des erweiterten, nicht bindenden Solarglas-Offtake-Rahmens mit Sengi Solar. Solche Aussagen beruhen auf der Annahme, dass nicht bindende Vereinbarungen eine gewisse kommerzielle Sichtbarkeit schaffen und technische sowie wirtschaftliche Studien unterstützen können, jedoch geändert, verzögert oder nicht abgeschlossen werden können und keine Verpflichtungen zum Kauf, zur Finanzierung oder zum Bau von Produktionsanlagen darstellen. Weitere zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf die Produktpositionierung, einschließlich der Annahme, dass sich eine Nachfrage nach lokal produziertem Solarglas, einschließlich antimonfreiem Solarglas, als Reaktion auf sich wandelnde ESG-Standards, handelspolitische Rahmenbedingungen und Lokalisierungstrends innerhalb der brasilianischen Photovoltaik-Lieferkette entwickeln könnte. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen außerdem Erwartungen zur Projektfinanzierung, einschließlich der Annahmen, dass exportkreditgestützte Finanzierungen, staatliche Garantien oder vergleichbare Mechanismen – insbesondere im Zusammenhang mit deutscher Exportkreditabsicherung und brasilianischen Entwicklungsbanken – verfügbar sein, zu akzeptablen Bedingungen strukturiert oder erfolgreich mit anderen Finanzierungsquellen kombiniert werden könnten. Weitere zukunftsgerichtete Aussagen betreffen Infrastruktur, Logistik und Umsetzung, einschließlich der Annahmen, dass bestehende und geplante Transportinfrastruktur einen effizienten Zugang zum und vom Santa-Maria-Eterna-Distrikt ermöglicht; dass Logistiklösungen zu akzeptablen Bedingungen verfügbar bleiben; und dass die Entwicklungsabfolge zeitgerecht, koordiniert und wirtschaftlich tragfähig umgesetzt werden kann. Schließlich umfassen zukunftsgerichtete Aussagen Erwartungen hinsichtlich strategischer Optionalität, einschließlich der Annahme, dass die Silica-Plattform des Unternehmens im Zeitverlauf zusätzliche energiebezogene Anwendungen unterstützen könnte, wie etwa Langzeit-Energiespeicherung oder fortgeschrittene photovoltaische Materialien. Diese Aussagen sind konzeptioneller Natur und stellen keine Verpflichtung zur Kommerzialisierung, Finanzierung oder Einführung solcher Technologien dar. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen unter anderem folgenden Risiken und Unsicherheiten: Risiken in Bezug auf Landnutzung, Mineralrechte und Rechtssicherheit: Risiken im Zusammenhang mit Auslegung, Durchsetzung, Verlängerung, Registrierung und potenziellen rechtlichen Auseinandersetzungen nach brasilianischem Recht, die Bergbau-, Verarbeitungs- oder Fertigungsaktivitäten beeinträchtigen könnten. Genehmigungs-, ESG- und Gemeinschaftsrisiken: Verzögerungen, Ablehnungen oder Änderungen bei Umwelt-, Flächennutzungs- oder Betriebsgenehmigungen; sich entwickelnde ESG-Standards; oder Ergebnisse von Stakeholder- und Gemeinschaftsbeteiligungen, die Projektumfang, Zeitpläne oder Kosten beeinflussen könnten. Finanzierungs-, Exportkredit- und staatliche Unterstützungsrisiken: Unsicherheiten hinsichtlich Verfügbarkeit, Zeitpunkt, Struktur und wirtschaftlicher Bedingungen exportkreditgestützter Finanzierungen, staatlicher Garantien oder Fördermechanismen. Infrastruktur-, Logistik- und Zugangsrisiken: Abhängigkeiten von Transportinfrastruktur, logistischer Verfügbarkeit, Leistungsfähigkeit von Auftragnehmern, Witterungsereignissen oder Änderungen staatlicher Prioritäten. Umsetzungs-, Bau- und Skalierungsrisiken: Risiken im Zusammenhang mit Planung, Bau, Inbetriebnahme und Hochlauf von Verarbeitungs- oder Fertigungsanlagen, einschließlich Kosteninflation, Verzögerungen bei Ausrüstungslieferungen und Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Risiken in Bezug auf industrielle Partnerschaften und Offtake-Vereinbarungen: Nicht bindende Absichtserklärungen oder Offtake-Rahmenvereinbarungen können nicht zu verbindlichen Verträgen, Finanzierungen oder Bauprojekten führen oder geändert bzw. beendet werden. Technische, verfahrens- und betriebliche Risiken: Abweichungen zwischen Labor-, Pilot- und industrieller Leistung; Schwankungen bei Durchsatz, Ausbeuten, Energieverbrauch oder Betriebskosten. BFS- und Entwicklungsrisiken: Ergebnisse technischer und wirtschaftlicher Studien können wesentlich von aktuellen Erwartungen abweichen und die Projektumsetzbarkeit oder Entwicklungsentscheidungen beeinflussen. Produktqualifizierungs- und Kommerzialisierungsrisiken: Risiken im Zusammenhang mit Kundenqualifizierung, geänderten Spezifikationen, zusätzlichen Testanforderungen oder einer langsameren als erwarteten Markteinführung von Solarglas, einschließlich antimonfreier Produkte. Markt-, Preis- und Nachfragerisiken: Preisvolatilität, Nachfrageschwankungen, Energiekosten, Angebots-Nachfrage-Dynamiken und makroökonomische Einflüsse auf die Märkte für Silica, Solarglas und fortgeschrittene Materialien. Wettbewerbs- und Branchenrisiken: Kapazitätserweiterungen, Preisdruck, alternative Technologien oder Veränderungen in Lieferketten durch Wettbewerber. Regulatorische, handels- und politische Risiken: Änderungen in Bergbau-, Umwelt-, Steuer-, Handels- oder Industriepolitik in Brasilien oder international, die Projektwirtschaftlichkeit oder Marktzugang beeinflussen könnten. Makroökonomische, Währungs- und Inflationsrisiken: Auswirkungen von Inflation, Zinsänderungen, Währungsschwankungen sowie allgemeiner wirtschaftlicher Instabilität. Höhere Gewalt und externe Ereignisse: Klimabedingte Ereignisse, Naturkatastrophen, Pandemien, politische Instabilität oder Arbeitskonflikte. Liquiditäts- und Marktrisiken: Begrenzte Liquidität, Kursvolatilität oder Marktsentiment, das nicht mit der operativen Entwicklung des Unternehmens zusammenhängt. Dementsprechend sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen. Rockstone und der Autor dieses Berichts übernehmen keine Verpflichtung, hierin enthaltene Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Vergangene Leistungen sowie Vergleiche mit anderen Unternehmen oder Jurisdiktionen dienen ausschließlich der Veranschaulichung und sind nicht als Hinweis auf zukünftige Ergebnisse zu verstehen.

Offenlegung von Interessen und rechtliche Hinweise: Nichts in diesem Bericht darf als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren verstanden werden. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker oder Finanzberater. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, wird von Homerun Resources Inc. vergütet. Am 8. September 2025 gab Homerun bekannt, dass das Unternehmen „eine Vereinbarung mit Rockstone Research über die Erbringung von Marketingdienstleistungen geschlossen" hat. Rockstone ist ein unabhängiges Marketingunternehmen und wurde für eine erste Laufzeit von 3 Monaten mit einer Vergütung von $25.000 CAD im Voraus beauftragt. Der Autor hält Aktienanteile an Homerun und profitiert somit von Handelsvolumen und Kurssteigerungen der Aktie. Dies stellt einen wesentlichen Interessenkonflikt dar. Daher sollte dieser Bericht nicht als Finanzanalyse oder Anlageempfehlung, sondern als Werbepublikation verstanden werden.