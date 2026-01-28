Regierung will Ausschreibung von Nordsee-Flächen verschieben

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsE.ON AktievorwärtsNachrichten zu E.ON
    • Ausschreibung von Nordsee-Windkraftflächen verschoben.
    • Herausforderungen durch verspätete Konverterplattformen.
    • Branchenverbände fordern Überarbeitung des Verfahrens.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will die für dieses Jahr geplante Ausschreibung von zwei Nordsee-Windkraftflächen verschieben. Das Bundeskabinett habe einen entsprechenden Gesetzesentwurf beschlossen, sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin.

    Ein stellvertretender Regierungssprecher verwies auf Herausforderungen wie die verspätete Fertigstellung von Konverterplattformen. Diese werden nahe Windparks errichtet. Die Konverter wandeln Wechselstrom, den die Windräder erzeugen, für den verlustarmen Transport an Land zu Gleichstrom um.

    Die wiederholte Ausschreibung der Flächen N-10.1 und N-10.2 in der ausschließlichen Wirtschaftszone war laut Bundesnetzagentur im Juni dieses Jahres vorgesehen. Nach Informationen des Bundesverbands Windenergie Offshore (BWO) soll die Ausschreibung auf 2027 verschoben werden.

    Während der jüngsten Ausschreibung der zwei Flächen hat kein Unternehmen für diese geboten, wie im August vergangenen Jahres bekanntgeworden ist. Laut Branchenverbänden ist damit erstmals eine Versteigerung von solchen Flächen auf See in Deutschland fehlgeschlagen.

    Unmut über bestehendes Vergabeverfahren

    Der BWO lobt die geplante Verschiebung. "Aus unserer Sicht wäre eine weitere Auktion der beiden Flächen nach den bisherigen Regeln sehr riskant gewesen", sagte der Leiter der Stabsstelle Politik und Kommunikation des BWO, Hans Sohn.

    Branchenverbände kritisieren schon länger das bestehende Ausschreibungsverfahren, weil es sich aus ihrer Sicht zu sehr nach finanziellen Kriterien richtet. Die Verbände fordern eine Überarbeitung.

    In der "Erklärung von Hamburg", die am Montag auf dem Nordsee-Gipfel in Hamburg beschlossen worden ist, hat die Bundesregierung sich bereiterklärt, auf eine Stabilisierung von Ausschreibungen hinzuarbeiten./lkm/hoe/DP/jha

     

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 34,34 auf Tradegate (28. Januar 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +12,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 113,70 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 143,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 175,00EUR was eine Bandbreite von -37,08 %/+22,33 % bedeutet.




