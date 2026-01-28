    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    ANALYSE

    Kepler Cheuvreux setzt auf BASF und Bayer - Meidet H&R und Evonik

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Chemiebranche erholt sich nach 2025.
    • BASF und Bayer bieten gute Einstiegschancen.
    • H&R und Evonik haben anhaltende Probleme.
    ANALYSE - Kepler Cheuvreux setzt auf BASF und Bayer - Meidet H&R und Evonik
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Europas Chemiebranche muss sich nach einem turbulenten Jahr 2025 weiter sammeln. In diesem schwierigen Umfeld setzt Branchenexperte Christian Faitz von Kepler Cheuvreux in seiner am Mittwoch veröffentlichten Analyse vor allem auf die Aktien von BASF und Bayer . Am wenigsten mag er hingegen die Papiere von H&R und Evonik .

    BASF biete auf moderatem Bewertungsniveau aktuell eine gute Einstiegschance, so Faitz. Mit ihrem breiten Chemie-Portfolio würden die Ludwigshafener von einer schrittweisen Belebung der Nachfrage profitieren; und: sie böten den Anlegern eine attraktive Rendite. Zudem hätten sie bereits Erfolge mit Selbsthilfemaßnahmen wie der Kostenoptimierung vorzuweisen.

    Bei Bayer nehme die Belastung durch die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA inzwischen langsam ab. Dabei geht es um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters, den man sich mit der Monsanto-Übernahme 2018 ins Haus geholt hatte. Hier wartet Bayer nun auf ein Grundsatzurteil des obersten US-Gerichts, des US Supreme Court. Zudem lobte Faitz die starke Dynamik in der Life-Sciences-Produktpalette von Bayer.

    Für H&R, den Hersteller chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Rohölbasis, sieht er dagegen anhaltend schwierige Bedingungen und stufte die Aktien von "Hold" auf "Reduce" ab. Wegen der hohen Abhängigkeit vom Deutschland-Geschäft wären sie besonders stark betroffen von einem Gas-Engpass hierzulande.

    Bei Evonik seien die Probleme strukturell, nicht bloß temporär. Er nennt Themen wie zunehmende Bürokratie in der EU, hohe Energiekosten in Deutschland sowie starke Konkurrenz aus China, die sich künftig noch verschärfen könnten./ag/bek/mis

     

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 45,90 auf Tradegate (28. Januar 2026, 14:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +8,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 44,69 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von -45,05 %/+12,09 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehende Supreme‑Court‑Entscheidung zu Glyphosat (erwartet bis Ende Juni 2026) und deren Bedeutung für die Bewertung; Diskussionen, dass die Aktie ohne Glyphosat‑Risiko deutlich höher bewertet wäre (niedrige 60er bis in optimistischen Fällen 80+ EUR). Zudem werden jüngste technische Stärke (Durchbruch 45/46) und mögliche schnelle Aufwärtsbewegungen sowie kurzfristige Trades und Geduld diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

