ANALYSE
Kepler Cheuvreux setzt auf BASF und Bayer - Meidet H&R und Evonik
- Europas Chemiebranche erholt sich nach 2025.
- BASF und Bayer bieten gute Einstiegschancen.
- H&R und Evonik haben anhaltende Probleme.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Europas Chemiebranche muss sich nach einem turbulenten Jahr 2025 weiter sammeln. In diesem schwierigen Umfeld setzt Branchenexperte Christian Faitz von Kepler Cheuvreux in seiner am Mittwoch veröffentlichten Analyse vor allem auf die Aktien von BASF und Bayer . Am wenigsten mag er hingegen die Papiere von H&R und Evonik .
BASF biete auf moderatem Bewertungsniveau aktuell eine gute Einstiegschance, so Faitz. Mit ihrem breiten Chemie-Portfolio würden die Ludwigshafener von einer schrittweisen Belebung der Nachfrage profitieren; und: sie böten den Anlegern eine attraktive Rendite. Zudem hätten sie bereits Erfolge mit Selbsthilfemaßnahmen wie der Kostenoptimierung vorzuweisen.
Bei Bayer nehme die Belastung durch die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA inzwischen langsam ab. Dabei geht es um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters, den man sich mit der Monsanto-Übernahme 2018 ins Haus geholt hatte. Hier wartet Bayer nun auf ein Grundsatzurteil des obersten US-Gerichts, des US Supreme Court. Zudem lobte Faitz die starke Dynamik in der Life-Sciences-Produktpalette von Bayer.
Für H&R, den Hersteller chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Rohölbasis, sieht er dagegen anhaltend schwierige Bedingungen und stufte die Aktien von "Hold" auf "Reduce" ab. Wegen der hohen Abhängigkeit vom Deutschland-Geschäft wären sie besonders stark betroffen von einem Gas-Engpass hierzulande.
Bei Evonik seien die Probleme strukturell, nicht bloß temporär. Er nennt Themen wie zunehmende Bürokratie in der EU, hohe Energiekosten in Deutschland sowie starke Konkurrenz aus China, die sich künftig noch verschärfen könnten./ag/bek/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 45,90 auf Tradegate (28. Januar 2026, 14:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +8,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 44,69 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von -45,05 %/+12,09 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
Kann, muss aber nicht. Wahrscheinlich ist „Ende Juni“.
Oelrich setzt dabei unter anderem auf einen fortgesetzten Erfolg des Prostatakrebs-Medikaments Nubeqa sowie von Kerendia gegen die chronische Nierenerkrankung und eine bestimmte Form der Herzinsuffizienz. Große Hoffnungen liegen zudem auf dem Blutgerinnungshemmer Asundexian in der Schlaganfallprävention, nachdem Daten einer zulassungsrelevanten Studie im November überzeugt und damit auch den Aktienkurs angetrieben hatten.
In drei Wochen sollen die detaillierten Studiendaten veröffentlicht werden, so Oelrich. Dann kann auch das Marktpotenzial besser abgeschätzt werden. Die Analysten Christian Faitz und David Evans von Kepler Cheuvreux schrieben erst jüngst, dass sie sowie Branchenexperten insgesamt wohl im Falle eines "ordentlichen" Ergebnisses von einem erreichbaren Jahresumsatz von einer Milliarde Euro ausgingen. Bei "exzellenten" Studienresultaten wäre sogar zwei Milliarden Euro denkbar.
Damit würde sich die Belebung des Pharmageschäfts fortsetzen, auf das viele Analysten wegen der Belastungen durch das Auslaufen von Patenten auf die Kassenschlager Xarelto, einen Blutgerinnungshemmer, Eylea, ein Augenmedikament, lange skeptisch geschaut hatten. Die lange Zeit angenommene Patentklippe erscheine mittlerweile nur noch wie eine kleinere Unebenheit auf eine Straße, so die Kepler-Experten.
Die Bayer-Aktien bauten ihre jüngsten Gewinne am Mittwoch aus und stiegen auf ein weiteres Hoch seit November 2023. Zuletzt führten sie den Dax mit einem Kursplus von dreieinhalb Prozent auf 40,33 Euro an.
Im noch jungen Jahr 2026 liegen sie damit knapp neun Prozent vorn, nachdem der Kurs 2025 um mehr als 90 Prozent zugelegt hatte. Neben den verbesserten Perspektiven für die Pharmasparte hatte dabei auch die Hoffnung eine Lösung in den US-Rechtsstreitigkeiten rund um den Unkrautvernichter Glyphosat Rückenwind geliefert.
Ist schon vom 14.1.25 von investing.com
Sorry der Link funktioniert nicht. Ist wohl hinter der Bezahlschranke
https://www.investing.com/#:~:text=SAN%20FRANCISCO/BERLIN,extrem%20gutes%22%20Wachstum.