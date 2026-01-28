    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Alischer Usmanow gewinnt Klage gegen die Frankfurter Allgemeine Zeitung - Rechtsanwälte Steinhöfel

    HAMBURG, Deutschland, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Mit Urteil vom 23. Januar 2026 hat das Landgericht Hamburg der Klage von Alischer Usmanow gegen die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) stattgegeben und dem Blatt die Verbreitung einer Reihe falscher Tatsachenbehauptungen untersagt. Erstmals überhaupt verbot ein europäisches Gericht die Verbreitung von gegen Usmanow gerichteter Falschaussagen Alexej Nawalnys.

    Gegenstand des Verfahrens war ein im April 2023 veröffentlichter Artikel („Im Auftrag des Kremls"). Nachdem die FAZ die Abgabe einer Unterlassungserklärung verweigerte, entschied jetzt die Hamburger Pressekammer. Das Gericht gab allen fünf Unterlassungsanträgen von Usmanow statt.

    Untersagt wurde die Behauptung, Usmanow habe sein Geld „mutmaßlich im Auftrag des Kremls eingesetzt", er habe als „Putins informeller Beauftragter für Usbekistan gegolten". Als unzulässig erachtet wurde auch die Verbreitung von Behauptungen Alexej Nawalnys. Dieser hatte den unwahren Vorwurf erhoben, Usmanow habe dem stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, nahestehenden Stiftungen Immobilien geschenkt, weil Medwedew Usmanows Geschäfte zu Lasten des russischen Staates gedeckt habe. Unzulässig ist nach der Entscheidung auch die in dem Artikel enthaltene Unterstellung, Usmanow habe Staatseigentum an sich selbst verkauft.

    Dass die Unterstellungen von Alexej Nawalny vor Gericht keinen Bestand haben, ergibt sich auch aus einem Beschluss des Landgerichts Frankfurt aus dem Mai 2023: Das Gericht hob einen allein auf Navalnys Behauptungen basierenden Durchsuchungsbeschluss auf, da es sich um nichts als „bloße Vermutungen" und „vage Anhaltspunkte" handele.

    Vor diesem Hintergrund erscheint es fragwürdig, dass gerichtlich jetzt verbotene Vorwürfe genutzt wurden, um EU-Sanktionen gegen Usmanow zu verhängen und in Deutschland Ermittlungen gegen ihn einzuleiten.

    Die Entscheidung des Landgerichts Hamburg setzt eine Reihe gerichtlicher Entscheidungen zugunsten von Alischer Usmanow fort, welche die zur Rechtfertigung der Sanktionen herangezogenen Behauptungen infrage stellen. Im Januar 2024 erging ein Urteil gegen das US-Magazin „Forbes", dessen Artikel vom Rat der EU als Schlüsselelement für die Sanktionsbegründung herangezogen worden war. Zuvor hatte das Gericht ähnliche Entscheidungen gegen den Tagesspiegel (Deutschland), Exxpress (Österreich), Luxembourg Times (Luxemburg), Blick (Schweiz) u.a. getroffen.

