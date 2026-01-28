Mag-7-Blase größer als 2000 – Sweet Spot jetzt bei Dividenden & "Maseratis"

Bernstein verweist auf die enorme Bewertungslücke zwischen dem S&P 500 und dem gleichgewichteten Index – ein KGV von 24 gegenüber 14. Für ihn ist das ein klassisches Blasensignal: "Es gibt viele Unternehmen in den USA und weltweit, die genauso schnell oder sogar schneller wachsen als die 'Magnificent 7'. Das ist es, was eine Blase ausmacht." Anleger blendeten aus, dass schon in der Dotcom-Ära die Durchschnittsunternehmen des S&P 500 ein Gewinnwachstum von 30 Prozent erzielten.

Der bekannte Wall-Street-Stratege Richard Bernstein – einer der wenigen, die im März 2000 vor der Dotcom-Blase warnten – sieht in der aktuellen Fixierung auf die "Magnificent Seven" ein Risiko, das seiner Ansicht nach sogar größer ist als damals. In der Meb Faber Show erklärte der CEO von Richard Bernstein Advisors, dass der Markt "extrem eng" geworden sei und nur noch von wenigen Tech-Konzernen getragen werde. Gleichzeitig sei der breitere Aktienmarkt "tatsächlich recht attraktiv".

Aktuell sieht er Dividendenaktien im "Sweet Spot". "Die Kraft der Dividendenzinsen ist außergewöhnlich, langweilig wie alles andere auch, aber eine außergewöhnliche Möglichkeit, Vermögen aufzubauen." Zudem bevorzugt er internationale Märkte, wo viele Titel schneller wachsen, deutlich günstiger bewertet sind und "sieben- bis achtmal so hohe Dividendenrenditen" bieten.

Ein zweites, starkes Argument für einen breiteren Markt liefert die jüngste Entwicklung bei Small Caps. Der Russell 2000 hat gerade die längste Phase seit 1996 hinter sich, in der er die großen US-Indizes übertroffen hat. Strategen führen das auf fallende Zinsen, engere Kreditspreads und ein robustes, aber nicht überhitztes US-Wachstum zurück. Trotz zwischenzeitlicher Rücksetzer bleibe der fundamentale Rückenwind bestehen, da Small Caps besonders stark von einer möglichen Produktivitätssteigerung durch KI profitieren könnten. Viele Analysten sehen die Bewertung als "unterbewertet" und den Sektor als "attraktiven Einstiegspunkt" für Anleger, die eine Ausweitung der Marktbreite erwarten.

Für Bernstein bestätigt diese Entwicklung seine Grundthese: Nicht die Magnificent Seven, sondern breite Marktsegmente – Dividenden, internationale Aktien, Small Caps – bieten das bessere Chance-Risiko-Verhältnis. "Die Maseratis stehen zum Verkauf, und niemand interessiert sich dafür", sagt er mit Blick auf attraktiv bewertete Nicht-US-Werte. Für ihn beginnt gerade ein neuer, langfristiger globaler Bullenmarkt jenseits der Tech-Schwergewichte der USA.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



