Ansturm auf die Händler

Hab ich eben gefunden...hat JP Morgan noch eine riesige short position?

Die Auflösung der 6,2 Milliarden Unzen Short-Position von JP Morgan.

Ein internes Risikodokument zeigt, dass JPMorgan mit Hunderten von Milliarden an nicht realisierten Verlusten, regulatorischen Ultimaten und einer strukturellen Short-Position in Höhe des 8-fachen von Global AG Mining konfrontiert ist.

von Cyrille Jubert

Um 4:47 Uhr morgens am 6. Januar 2026 landete ein vertrauliches Risikomanagement-Memo mit der eindringlichen Betreffzeile „Dringend: Einleitung des Protokolls zur Liquidation der Silberposition" in den Posteingängen von siebzehn Führungskräften von JPMorgan. Hinter der dichten Rechtssprache und den Risikogleichungen verbarg sich eine Anweisung, die die gesamte Ausrichtung der Bank für die nächsten sechs Monate festlegte: Einleitung von Deckungsgeschäften.





Durchgesickertes JPMorgan-Memo enthüllt einen 6,2 Milliarden Unzen schweren Silber-Short, der kurz vor dem Zusammenbruch steht





Herr Jubert hat ein „durchgesickertes Memo” gesehen und erklärt in dem Video, worum es in dem Memo geht und warum Silber bald 412 Dollar pro Unze kosten wird.





Am 6. Januar 2026 um 4:47 Uhr morgens landete ein vertrauliches Memo zum Risikomanagement mit der eindringlichen Betreffzeile „Dringend: Einleitung des Protokolls zur Liquidation der Silberposition” in den Posteingängen von siebzehn Führungskräften von JPMorgan. Hinter der dichten Rechtssprache und den Risikogleichungen verbarg sich eine Anweisung, die die gesamte Ausrichtung der Bank für die nächsten sechs Monate festlegte: Einleitung von Absicherungsgeschäften.





Seit mehr als fünfzehn Jahren steht JPMorgan im Zentrum der Silberpreisstruktur, nicht als neutraler Vermittler, sondern als dominierender Händler, Tresorbetreiber und Derivatehaus an der COMEX und den außerbörslichen Märkten. Dies ist das Institut, das 2020 eine Rekordstrafe von 920 Millionen Dollar an die US-Aufsichtsbehörden zahlte, weil es jahrelang Spoofing und Manipulationen bei Edelmetallen und Treasury-Futures betrieben hatte – eine Strafe, die bestätigte, was viele in der Silberbranche seit mehr als einem Jahrzehnt behauptet hatten. Doch auch nach der Geldstrafe änderte sich die Grundstruktur des Marktes nicht: JPMorgan blieb das Haus.





Das durchgesickerte Memo deutet darauf hin, dass diese Ära unter Zwang zu Ende geht. Dem Dokument zufolge beläuft sich das Netto-Short-Engagement von JPMorgan in Silber-Futures, Swaps und damit verbundenen Derivaten auf rund 6,22 Milliarden Unzen – eine Menge, die die jährliche weltweite Minenproduktion, die in den letzten Jahren bei etwa 800 bis 820 Millionen Unzen lag, in den Schatten stellt. Die Bank hat diese Position zwischen 2010 und 2024 zu einem durchschnittlichen Einstiegspreis von fast 18,47 Dollar pro Unze aufgebaut, aber da Silber derzeit zu einem Vielfachen dieses Niveaus gehandelt wird, belaufen sich die nicht realisierten Verluste nach internen Schätzungen auf etwa 377 Milliarden Dollar und werden als „kritische Bedrohung für die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens” bezeichnet.





Dies ist nicht die Sprache des routinemäßigen Risikomanagements. Es ist die Sprache der Triage.





„Das Memo bezeichnet das Silberengagement von JPMorgan als „kritische Bedrohung für die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens” und weist die Bank an, Deckungsgeschäfte für eine Short-Position von 6,2 Milliarden Unzen zu initiieren.”





Drei Krisen, eine Schlussfolgerung: Deckung oder Tod

Das Memo identifiziert drei konvergierende Krisen, die eine sofortige Kehrtwende erzwingen: regulatorischer Druck, Lieferengpässe und ein internes Risikomodell, das sich gegen seine Schöpfer gewendet hat.





Erstens: die regulatorische Bedrohung. Am 30. Dezember 2025 berief die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine geschlossene Dringlichkeitssitzung mit der Geschäftsleitung von JPMorgan ein, um das Ausmaß der konzentrierten Silber-Short-Positionen der Bank zu erörtern. Die CFTC warnte, dass die Position von JPMorgan so groß geworden sei, dass sie das ordnungsgemäße Funktionieren des Marktes gefährde, und erließ eine Anweisung: Die Silber-Short-Position müsse innerhalb von 90 Tagen um mindestens 50 Prozent reduziert werden, sonst drohe eine Zwangsliquidation unter Notstandsbefugnissen.





Eine Reduzierung um 50 Prozent entspricht einem Kaufvolumen von rund 3,1 Milliarden Unzen bis Anfang April in einem Markt, der laut dem Silver Institute im Jahr 2024 etwa 820 Millionen Unzen produzierte und für 2025 auf 830 bis 835 Millionen Unzen prognostiziert wird. Das entspricht einer Komprimierung des weltweiten Minenangebots von fast vier Jahren auf ein einziges Quartal, eine Größenordnung, für die die vorhandene Liquidität einfach nicht ausgelegt ist.





Zweitens die Krise bei den Tresoren und Lieferungen. Eine am 31. Dezember 2025 abgeschlossene interne Prüfung ergab, dass die Tresore von JPMorgan etwa 380 Millionen Unzen lieferfähiges Silber enthielten, während sich die ausstehenden Verpflichtungen aus fälligen Termin- und OTC-Kontrakten für die nächsten sechs Monate auf insgesamt etwa 1,24 Milliarden Unzen beliefen. Die daraus resultierende Unterdeckung – rund 860 Millionen Unzen – setzt die Bank potenziellen Nichtlieferungsansprüchen aus, die laut Schätzungen des Memos 300 Milliarden Dollar übersteigen könnten, wenn Ersatzkosten, Schadenersatz und Strafzahlungen berücksichtigt werden.





Drittens: die Maschinenrevolte. Seit 2015 hat eine proprietäre Risiko-Engine, intern als „Silver VAR 9” bekannt, die Positionsgröße im Edelmetallbuch der Bank gesteuert, die Volatilität geglättet und die Fortsetzung der Short-Strategie als „beherrschbar” sanktioniert. Ende Dezember 2025 überschritt das Modell eine kritische Schwelle und prognostizierte eine Wahrscheinlichkeit von 87 Prozent für ein katastrophales Verlustereignis innerhalb von sechs Monaten, wenn die Silber-Short-Position nicht drastisch reduziert würde. In der Praxis zeigten die Stressszenarien des Modells, dass die Silberpreise über 400 Dollar pro Unze steigen würden, wenn nicht sofort mit der Absicherung begonnen würde, wodurch das bestehende Engagement mit der Solvabilität unvereinbar würde.





Zusammengenommen lassen die drei Krisen der Bank nur zwei Wege offen: Zahlungsausfall oder vertikale Neubewertung.





Die Physik einer unmöglichen Deckung

Silber ist weder ein digitaler Vermögenswert, der auf Abruf herbeigezaubert werden kann, noch eine von der Zentralbank verwaltete Währung; es ist ein abgebautes, endliches Industrie- und Währungsmetall. Die Daten des Silver Institute zeigen eine weltweite Minenproduktion von rund 820 Millionen Unzen pro Jahr, wobei sich das kumulierte Versorgungsdefizit über fünf Jahre bis 2025 auf fast 800 Millionen Unzen beläuft, da die industrielle Nachfrage das neue Angebot übersteigt. Der größte Teil dieses Metalls gelangt nie in frei handelbare Börsenbestände, sondern wird im Rahmen langfristiger Verträge direkt in Sektoren wie Solarenergie, Elektronik und medizinische Anwendungen geliefert.





Vor diesem Hintergrund ist es strukturell unmöglich, eine Unterdeckung von 6,2 Milliarden Unzen stillschweigend zu decken. Realistisch gesehen stehen bestenfalls nur wenige hundert Millionen Unzen pro Jahr zur Verfügung, um spekulative Käufe und Bankdeckungen aufzufangen, ohne den Preis in die Höhe zu treiben. Die Modellierung des Memos selbst beziffert das wahrscheinliche Niveau einer „kontrollierten Explosion” auf etwa 412 Dollar pro Unze – den Preis, bei dem das Risikoteam von JPMorgan davon ausgeht, dass endlich neues Angebot und Verkäufe in ausreichender Größe auftreten könnten, um einen umfassenderen systemischen Zusammenbruch zu verhindern.





Der Ausführungsplan liest sich wie ein Kriegsplan. Januar: heimliche Akkumulation über außerbörsliche Geschäfte mit Bergbauunternehmen, staatlichen Stellen und Großaktionären, um offensichtliche Spuren an der COMEX zu vermeiden. Februar: Kontrollierter Kauf von Futures und Bereitstellung zur Lieferung, gerade genug, um die Spreads zu verengen, ohne Panik auszulösen. März: Beschleunigte Deckung über Futures- und OTC-Kontrakte hinweg, mit erwarteten Volatilitätsspitzen und steigenden Leasingraten. Der April markiert die 90-Tage-Frist der CFTC, einen Zeitraum, den das Memo als „maximale Intensität” beschreibt, da die Bank eine 50-prozentige Reduzierung ihres Short-Engagements nachweisen muss. Mai und Juni sind für Terminkontrakte zu erhöhten Preisen und die Stabilisierung um ein neues, höheres Gleichgewicht vorgesehen, in dem der ehemalige Unterdrücker zum dominierenden Käufer geworden ist.





Der entscheidende psychologische Faktor ist das Timing: Die frühen Phasen sind so gestaltet, dass sie normal aussehen.





„In einem Markt, der bereits seit mehreren Jahren mit Versorgungsdefiziten zu kämpfen hat, ist die Forderung, Milliarden Unzen Short-Covering zu absorbieren, keine Preisfindung – es ist eine Detonation.”





Vom Unterdrücker zum Käufer

JPMorgan ist nicht der einzige große Short-Player bei Silber, aber der größte und strukturell am stärksten in die Preisfindung durch die COMEX eingebettete. Wenn dieses Memo echt ist und die Bank nun einen erzwungenen Schwenk vom strukturellen Short-Player zum verzweifelten Käufer vollzieht, werden andere Banken dieses Signal sofort erkennen.





Kein Händler möchte der letzte Short-Seller in einem Markt sein, in dem die physischen Bestände knapp sind, die Börsenbestände sinken und sich die kumulierten Defizite bereits einer Milliarde Unzen nähern. Das wahrscheinliche Ergebnis ist nicht, dass eine Institution deckt, sondern eine Massenflucht von Gegenparteien, die sich gegenseitig überbieten, um aus synthetischen Engagements auszusteigen und sich Metall in einem Markt zu sichern, der die Nachfrage nicht zu Preisen bedienen kann, die auch nur annähernd den früheren Preisen entsprechen.





Die Geschichte zeigt, wie Börsen reagieren, wenn sie mit ungeordneten Bewegungen in dünnen physischen Märkten konfrontiert sind: Sie stellen den Handel ein, erhöhen die Margen, ändern die Regeln während des Handels und nehmen im Extremfall eine Barausgleichszahlung vor, anstatt die Lieferung zu erzwingen. Deshalb war der eigentliche Kampfplatz bei Silber nie der auf einem Bildschirm angezeigte Spotpreis, sondern die Verfügbarkeit von lieferbaren Unzen, wenn Stress auftritt.





Wenn JPMorgan – das Institut, dem seit langem vorgeworfen wird, Silber im Würgegriff zu halten – nun unter regulatorischem und mathematischem Druck versucht, 6,2 Milliarden Unzen zu decken, stellt sich für den breiteren Markt nicht die Frage, ob der Preis noch weiter steigen kann. Die Frage ist, wie schnell er sich bewegen kann, bevor das System gezwungen ist, zuzugeben, dass Papier und physisches Silber nie das gleiche Schlachtfeld waren.





Der Originalartikel ist hier: https://thesilverindustry.substack.com/p/the-unwinding-of-jp-morgans-62-billion?utm_source=substack&utm_medium=email&utm_campaign=email-restack-comment&r=x9mbu&triedRedirect=true









Wenn das stimmt geht hier aber richtig die Post ab!!!!!!