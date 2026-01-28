    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Steigende Gold- und Silberpreise

    Ansturm auf die Händler

    Foto: Jingming Pan - unsplash

    MÜNCHEN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der rapide Anstieg der Gold- und Silberpreise hat einen Ansturm von Sparern und Privatanlegern auf Deutschlands Edelmetallhändler zur Folge. Vor allem im Silbergeschäft sind Barren und auch einige Anlagemünzen mittlerweile nur noch mit Verzögerung lieferbar. Das berichten BayernLB und Pro Aurum, zwei der führenden Handelshäuser in Deutschland. Der Anstieg des Goldpreises setzte sich am Mittwoch mit hohem Tempo fort, ausgelöst durch Äußerungen von US-Präsident Donald Trump und einem schwächeren Dollar.

    Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) stieg bis auf 5.311 US-Dollar. Das sind etwa zwei Prozent mehr als am Vortag und so viel wie noch nie. Allein in den zurückliegenden eineinhalb Wochen hat der Goldkurs um fast 700 Dollar oder etwa 15 Prozent angezogen. Noch rasanter schießt jedoch seit dem Jahreswechsel der Silberpreis nach oben: Der Preis einer Feinunze lag am Mittwoch bei gut 113 Dollar, das bedeutet seit Jahresbeginn einen Anstieg um mehr als die Hälfte. Gold hat sich im Vergleich seit Anfang Januar "nur" um gut 22 Prozent verteuert.

    Nachfrage verdoppelt

    "Das Nachfragevolumen hat sich verdoppelt", sagt Michael Eubel, der Leiter des Edelmetallgeschäfts der BayernLB in München. "Wir hatten im Schnitt über die Jahre 2500 Anfragen am Tag, jetzt sind es an die 5000." Die bayerische Landesbank betreibt in Nürnberg ein großes Handelszentrum für Edelmetalle, sie verkauft Gold und Silber jedoch nicht selbst an Privatkunden, sondern beliefert Banken, Sparkassen und Unternehmen.

    "Bei Silber wird es langsam dünn, manche Produkte gehen aus", sagt Eubel. Schwer erhältlich sind demnach "Känguru" und "Wiener Philharmoniker" - ersteres bezeichnet in diesem Fall die australische Anlagemünze, letztere die österreichische. Die drei wichtigsten Anlagemünzen in Silber auf dem deutschen Markt sind nach Worten des Edelmetallfachmanns neben den Philharmonikern Krügerrand aus Südafrika und kanadische Maple Leaf.

    Mangelware Silberbarren

    "Kilobarren in Silber haben mittlerweile Lieferzeiten von sechs bis acht Wochen, kleinere Barren sind gar nicht zu bekommen", sagt Eubel. "Die Scheideanstalten haben mittlerweile Mühe, Rohsilber zu bekommen."

    Das Handelshaus Pro Aurum berichtet von "außergewöhnlich hoher Kundenfrequenz". In Zahlen: Gemessen am gehandelten Gewicht hat das Goldgeschäft seit Januar 2025 um zwanzig Prozent zugelegt - "und bei Silber sehen wir eine Verdreifachung".

    Bei Goldmünzen ist die Liefersituation nach Summas Worten stabil, auch bei Goldbarren hat sich die Lage demnach zuletzt entspannt. Anders sieht es bei Silber aus: Dass die Liefersituation bei Barren angespannt sei, berichtet auch Pro Aurum. "Gegossene Silberbarren ab einem Kilogramm weisen teilweise Lieferzeiten von mehreren Wochen auf, während geprägte Silberbarren unter einem Kilogramm aktuell nur sehr eingeschränkt verfügbar sind", sagt Summa.

    Den Goldpreis treibt die Angst

    Doch warum steigen die Preise für Gold und Silber in immer größere Höhen? Bei Gold nennen Investmentbanken und Fachleute dabei vor allem die geopolitische Unsicherheit sowie die Sorgen beziehungsweise Ängste vor US-Präsident Trumps sprunghafte Politik oder einem möglichen Aktiencrash. So zählen zu den großen Goldkäufern auch Zentralbanken, die ihre Reserven aufstocken.

    Die Angst vor Trump spiegelt sich auch in den Rufen wider, den in New York lagernden Teil der deutschen Goldreserve heimzuholen. Bundesbankpräsident Joachim Nagel erteilte dem eine neuerliche Absage: "Ich zweifele nicht daran, dass unser Gold bei der Fed in New York sicher aufbewahrt ist", sagte Nagel der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Das sind unsere Währungsreserven mit besonderem Schutzstatus." In der US-Metropole lagern 1.236 Tonnen deutschen Golds, mehr als ein Drittel der gesamten Reserve.

    ... und beim Silberpreis mischt China mit

    Die Ursache des noch schnelleren Anstiegs des Silberpreises hat - allein geografisch - andere Gründe: Nicht Sorge vor der US-Politik ist der Treiber, sondern China. "Silber ist ein Zwittermetall", sagt BayernLB-Chefhändler Eubel. "Eine Hälfte der Produktion wird für die Industrie benötigt, die andere geht in den Anlagemarkt."

    China hat Anfang Januar Exportkontrollen für Silber erlassen, weil die Pekinger Führung das Edelmetall für die heimische Industrie sichern will. "Das trägt ebenso zum Preisanstieg bei wie die massive Nachfrage", sagt Eubel. "Privatanleger, Family Offices, alle wollen plötzlich Silber." Er sieht keine Spekulationsblase, "sondern eine fundamentale Änderung des Markts"./cho/DP/jkr




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

