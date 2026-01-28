Bundesregierung senkt Konjunkturprognose
Für Sie zusammengefasst
- Bundesregierung senkt Konjunkturprognose für 2023.
- Wachstum 2026 nur noch bei 1,0 Prozent erwartet.
- Herbstprognose lag bei 1,3 Prozent BIP-Zuwachs.
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung senkt ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr. Wie das Wirtschaftsministerium in Berlin mitteilte, wird 2026 mit einem Wachstum von 1,0 Prozent gerechnet - im Herbst wurde noch ein Plus des Bruttoinlandsprodukts von 1,3 Prozent erwartet./hoe/DP/jha
