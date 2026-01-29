Tesla: Ist das der Anfang vom Ende der Wachstumsstory?

Der Umsatzrückgang wurde zum Teil durch eine geringere Anzahl an Fahrzeuglieferungen sowie geringere Einnahmen aus Emissionsgutschriften verursacht. Im vierten Quartal meldete Tesla einen Rückgang der Fahrzeuglieferungen um 16 Prozent, was ein deutliches Signal für die Herausforderungen des Unternehmens im Jahr 2025 war. Besonders auffällig war die Konkurrenzsituation in verschiedenen Märkten, vor allem die starke Präsenz von BYD in China, die Tesla in den letzten Monaten stark unter Druck setzte.

Tesla hat im vierten Quartal 2025 besser als erwartet abgeschnitten, jedoch erstmals in seiner Geschichte einen jährlichen Umsatzrückgang von 3 Prozent verzeichnet. Obwohl der Konzern im vierten Quartal mit einem Umsatz von 24,90 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Ergebnis von 50 Cent je Aktie die Erwartungen der Analysten übertraf, sank der Gesamtumsatz für das Jahr 2025 auf 94,8 Milliarden US-Dollar. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zu den 97,7 Milliarden US-Dollar des Vorjahres dar.

Ein weiterer Grund für den Umsatzrückgang könnten die politischen Aktivitäten von CEO Elon Musk sein. Musks politische Äußerungen und seine Unterstützung rechter Figuren in Europa führten zu einer verbraucherfeindlichen Stimmung, die sich durch das gesamte Jahr zog. Zudem kündigte Tesla an, die Produktion der Modelle S und X, die erstmals 2012 bzw. 2015 auf den Markt kamen, einzustellen. Dieser Schritt dürfte ebenfalls zur schwächeren Performance beigetragen haben.

Obwohl die Autosparte mit Herausforderungen zu kämpfen hat, versucht Musk, die Aufmerksamkeit der Investoren auf neue Projekte zu lenken. Besonders hervorgehoben werden das Robotaxi-Geschäft und die humanoiden Roboter von Tesla, die jedoch noch nicht auf dem Markt sind. Die Produktion der Roboter soll in der Fabrik in Fremont, Kalifornien, beginnen. Dafür stellt Tesla die Produktionslinien um.

Für das Jahr 2026 hat Tesla Investitionen in Höhe von rund 20 Milliarden US-Dollar in neue Projekte angekündigt. Der Großteil dieser Ausgaben soll in neue Fabriken, den Optimus-Roboter und künstliche Intelligenz fließen. Der Robotaxi-Dienst, der bereits in Austin, Texas, als Pilotprojekt läuft, soll ebenfalls auf weitere US-Märkte wie Dallas, Houston und Las Vegas ausgeweitet werden.

Trotz dieser Entwicklungen sank der Nettogewinn im vierten Quartal um 61 Prozent auf nur noch 840 Millionen US-Dollar, was einer Reduktion auf 24 Cent je Aktie entspricht. Tesla führt diesen Rückgang unter anderem auf erhöhte Betriebskosten zurück, die durch Investitionen in künstliche Intelligenz und andere Forschungsprojekte entstanden sind. Im Bereich Energieerzeugung und -speicherung konnte Tesla hingegen einen Umsatzanstieg um 25 Prozent auf 3,84 Milliarden US-Dollar verzeichnen, was einen positiven Aspekt in einem ansonsten schwierigen Jahr darstellt.

Die Frage, ob Teslas strategische Neuausrichtung und die Investitionen in neue Technologien wie Robotaxis und künstliche Intelligenz den Konzern im hart umkämpften Automobilmarkt und im Bereich der erneuerbaren Energien stabilisieren können, bleibt weiterhin offen.

Nach Börsenschluss legte die Tesla-Aktie an der Nasdaq um mehr als zwei Prozent auf 439,74 US-Dollar zu.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



