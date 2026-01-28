Das vollständig souveräne Reasoning-System der nächsten Generation aus den VAE

Dieser Start stellt einen wichtigen Meilenstein für die technologische Souveränität der VAE dar. Während frühere Versionen von K2 Think offen und allgemein zugänglich waren, ist K2 Think V2 (70B) die erste, die von Anfang bis Ende quelloffen ist – von den Pre-Trainings-Daten und der Kuratierung bis hin zu Post-Training, Reasoning-Abgleich und Evaluierung. Das Ergebnis ist ein Argumentationssystem, das sowohl transparenter als auch leistungsfähiger ist.

ABU DHABI, VAE, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- G42, Cerebras Systems und das Institute of Foundation Models (IFM) an der Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI), gaben heute die Veröffentlichung von K2 Think V2 bekannt. Dieses neueste erweiterte Reasoning-System mit 70 Milliarden Parametern basiert auf dem K2-V2-Basismodell – dem stärksten quelloffenen Foundation Model des IFM, das speziell für K2 Think entwickelt wurde.

Durch das Upgrade des Basismodells auf K2-V2 erreicht K2 Think V2 ein neues Niveau an Performance, Offenheit und Unabhängigkeit und unterstreicht die Führungsrolle der VAE bei der Entwicklung von KI-Systemen der Spitzenklasse, die global zugänglich und vollständig souverän sind.

Warum K2 Think V2 anders ist

K2 Think V2 stellt einen bedeutenden Fortschritt im Bereich der offenen Reasoning-Systeme dar, indem es von einem Reasoning-Modell, das auf einer Foundation aufbaut, zu einem Modell übergeht, das direkt in diese integriert ist. Durch die Übernahme der Langkontext-Fähigkeiten von K2-V2 und der vollständigen Ausbildungstransparenz arbeitet es nun als ein vollständig souveränes System von Anfang bis Ende.

Jede Stufe von K2 Think V2 (70B) ist offen, überprüfbar und unabhängig reproduzierbar. Dadurch werden sowohl die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit als auch die nationale KI-Souveränität gewährleistet. Als zweckmäßiges logisches System konzipiert, löst es komplexe Probleme Schritt für Schritt mit langen Gedankenketten aus Mathematik, Wissenschaft, Programmierung, Logik und Simulation.

Diese auf Reasoning basierende, offene Foundation resultiert unmittelbar in einer deutlichen Leistungssteigerung. K2 Think V2 liefert führende Ergebnisse bei komplexen Reasoning-Benchmarks, einschließlich AIME2025, GPQA-Diamond, HMMT und IFBench, im Vergleich zu anderen Open-Source-Reasoning-Systemen.