    Meta knallt nach Top-Zahlen hoch!

    Meta übertrifft die Erwartungen mit starkem Umsatzwachstum und einer optimistischen Prognose für 2026. Trotz hoher Verluste in der VR-Sparte bleibt das Unternehmen zuversichtlich und setzt auf Künstliche Intelligenz.

    Facebook-Konzern - Meta knallt nach Top-Zahlen hoch!
    Foto: Jens Büttner/dpa/dpa-tmn

    Meta (ehemals Facebook) hat im vierten Quartal 2025 starke Ergebnisse erzielt, die die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen haben. Das Unternehmen profitierte dabei vor allem von einer robusten Nachfrage im Werbegeschäft sowie einem optimistischen Ausblick für das kommende Jahr. In der nachbörslichen Handelssession stieg die Aktie zeitweise um bis zu 10 Prozent.

    Mit 8,88 US-Dollar lag der Gewinn pro Aktie im vierten Quartal über den Analystenschätzungen von 8,23 US-Dollar. Auch der Umsatz lag mit 59,89 Milliarden US-Dollar über den erwarteten 58,59 Milliarden US-Dollar.

    Für das erste Quartal 2026 erwartet Meta einen Umsatz zwischen 53,5 und 56,5 Milliarden US-Dollar und liegt damit über den Analystenprognosen von 51,41 Milliarden US-Dollar. Finanzchefin Susan Li führte aus, dass dieser Ausblick "stark von der anhaltend hohen Nachfrage, die wir bis zum Jahresende und zu Beginn des Jahres 2026 beobachten konnten", getragen werde.

    Der Umsatz im vierten Quartal stieg im Jahresvergleich um 24 Prozent. Dabei machte das Werbegeschäft mit 58,1 Milliarden US-Dollar rund 97 Prozent des gesamten Umsatzes aus.

    Die Zahl der täglich aktiven Nutzer erreichte 3,58 Milliarden und entsprach damit den Erwartungen.

    Für das Jahr 2026 erwartet Meta Gesamtausgaben in einer Bandbreite von 162 bis 169 Milliarden US-Dollar. Insbesondere die Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) sollen mit einem Kapitalaufwand von 115 bis 135 Milliarden US-Dollar weiter kräftig ansteigen. Dies stellt eine Verdopplung der Investitionen im Vergleich zu 2025 dar.

    "Unser erstes KI-Modell wird gut sein, aber vor allem werden wir die rasante Entwicklung aufzeigen", so CEO Mark Zuckerberg. Meta plant, im ersten Halbjahr 2026 neue KI-Modelle zu veröffentlichen, darunter das Nachfolgemodell von Llama namens "Avocado", das vom KI-Start-up Scale AI entwickelt wird.

    Ein Wermutstropfen bleibt jedoch die Sparte Reality Labs, die ein Betriebsergebnis von minus 6,02 Milliarden US-Dollar verbuchte. Damit liegen die Verluste im Bereich Virtual Reality (VR) weiterhin auf hohem Niveau. Insgesamt hat der Bereich seit 2020 fast 80 Milliarden US-Dollar an operativen Verlusten angehäuft. Meta kündigte jedoch an, die Verluste in dieser Sparte im Jahr 2026 langsam zu reduzieren. Kürzlich wurden mehr als 1.000 Mitarbeiter im VR-Bereich entlassen.

    Zusätzlich wies Meta darauf hin, dass rechtliche und regulatorische Herausforderungen sowohl in der EU als auch in den USA erhebliche Auswirkungen auf das Geschäft haben könnten. Insbesondere in der EU könnten laufende Verfahren gegen soziale Netzwerke zu finanziellen Einbußen führen.

    Trotz dieser Herausforderungen bleibt Meta zuversichtlich und plant, weiterhin in zukunftsträchtige Technologien wie künstliche Intelligenz und tragbare Geräte zu investieren. Die Erwartungen an das Jahr 2026 sind entsprechend hoch.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



