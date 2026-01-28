Amphenol Registered (A) Aktie verliert deutlich an Wert - -9,50 % - 28.01.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Amphenol Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -9,50 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,16 %, geht es heute bei der Amphenol Registered (A) Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Amphenol Registered (A) ist ein führender Anbieter von Verbindungstechnologie mit einem breiten Produktportfolio und starker globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind TE Connectivity und Molex. Das Unternehmen punktet mit Innovationskraft und Qualität.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Amphenol Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +23,39 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,56 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,76 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +24,11 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,20 % geändert.

Amphenol Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,56 % 1 Monat +23,76 % 3 Monate +23,39 % 1 Jahr +125,05 %

Informationen zur Amphenol Registered (A) Aktie

Es gibt 1 Mrd. Amphenol Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 156,68 Mrd.EUR € wert.

Amphenol Corporation (NYSE: APH) today reported record fourth quarter and full year 2025 results. “We are pleased to have closed 2025 with record fourth quarter and full-year sales and Adjusted Diluted EPS, both significantly exceeding the high end …

Amphenol Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amphenol Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amphenol Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.