Seno Medical's Imagio der nächsten Generation Bildgebendes System erhält Europäische Union (EU) Medizinische Verordnung (MDR) CE Zeichen Zertifizierung

Die CE-Zertifizierung ermöglicht Seno Medical die Vermarktung und den Verkauf der neuesten Version des Imagio Bildgebungssystems mit opto-akustischer, akustischer, und künstlicher Intelligenz in der Europäischen Union.

SAN ANTONIO, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Seno Medical hat die CE-Zertifizierung für sein Imagio Imaging System der nächsten Generation, Modell 9100, erhalten. EU MDR Das CE-Zeichen zeigt an, dass ein Medizinprodukt die strengen, weltweit festgelegten Sicherheits-, Leistungs- und Qualitätsstandards erfüllt, die von benannten Stellen, die für die Erteilung von Zertifizierungen in der EU zugelassen sind, bewertet werden, und ist für den Verkauf des Produkts in der Europäischen Union und darüber hinaus verbindlich.