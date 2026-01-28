    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Seno Medical's Imagio der nächsten Generation Bildgebendes System erhält Europäische Union (EU) Medizinische Verordnung (MDR) CE Zeichen Zertifizierung

    Die CE-Zertifizierung ermöglicht Seno Medical die Vermarktung und den Verkauf der neuesten Version des Imagio Bildgebungssystems mit opto-akustischer, akustischer, und künstlicher Intelligenz in der Europäischen Union.

    SAN ANTONIO, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Seno Medical hat die CE-Zertifizierung für sein Imagio Imaging System der nächsten Generation, Modell 9100, erhalten. EU MDR Das CE-Zeichen zeigt an, dass ein Medizinprodukt die strengen, weltweit festgelegten Sicherheits-, Leistungs- und Qualitätsstandards erfüllt, die von benannten Stellen, die für die Erteilung von Zertifizierungen in der EU zugelassen sind, bewertet werden, und ist für den Verkauf des Produkts in der Europäischen Union und darüber hinaus verbindlich.

    Seno Medical Logo

    "Die EU MDR-Zertifizierung ist einer der anspruchsvollsten regulatorischen Prozesse, und wir freuen uns sehr, dass wir diesen wichtigen Meilenstein für unsere neueste Version des Imagio Systems erreicht haben", kommentiert Tom Umbel, CEO von Seno Medical. "Imagio   liefert einen revolutionären Sprung nach vorne in der Patientenversorgung, und wir sind begeistert, dass wir mit unseren europäischen Kollegen zusammenarbeiten können, um die diagnostischen Prozesse für Anbieter und Patienten zu verbessern."

    Das Imagio System hilft Ärzten, Einrichtungen, und anderen qualifizierten Gesundheitsdienstleistern bei der Unterscheidung zwischen gutartigen und bösartigen Brustläsionen unter Verwendung einer   neuartigen Kombination von künstlicher Intelligenz (AI) - SenoGram,  Ultraschall, und opto-akustischer Bildgebungstechnologie zur Charakterisierung und Unterscheidung von Massen , die   - oder   nicht - invasivere diagnostische Untersuchung erfordern können. Seno Medical erhielt sein   erstes CE-Zeichen unter MDD im Jahr 2014. Dieses aktualisierte marktoptimierte Design des   Imagio Bildgebungssystems, Modell 9100, nutzt modernste OA-Bildgebung Technologie mit nativer KI zur klinischen Entscheidungsunterstützung. 

