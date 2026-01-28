    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurubis AktievorwärtsNachrichten zu Aurubis
    Aurubis AG: Prognose für 2025/26 wegen optimistischem Markt deutlich erhöht

    Aurubis schraubt seine Erwartungen nach oben: Dank starker Kupfernachfrage und höherer Metallpreise hebt der MDAX-Konzern seine Gewinnprognose für 2025/26 deutlich an.

    Aurubis AG: Prognose für 2025/26 wegen optimistischem Markt deutlich erhöht
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com
    • Aurubis AG erhöht die Gesamtjahresprognose für 2025/26 von 300-400 Mio. € auf 375-475 Mio. € aufgrund eines verbesserten Markt- und Ergebnisausblicks.
    • Die Erhöhung der Prognose ist hauptsächlich auf gestiegene Metallpreise und eine hohe Nachfrage nach Kupferprodukten zurückzuführen.
    • Im ersten Quartal 2025/26 erzielte Aurubis ein operatives EBT von 105 Mio. €, was im Rahmen der Markterwartungen liegt.
    • Das IFRS-Konzernergebnis vor Steuern (EBT) im ersten Quartal 2025/26 beträgt 429 Mio. €, im Vergleich zu 339 Mio. € im Vorjahr.
    • Die Mitteilung wurde am 28. Januar 2026 veröffentlicht und ist eine Insiderinformation gemäß Artikel 17 der EU-Verordnung Nr. 596/2014.
    • Aurubis AG hat ihren Sitz in Hamburg und ist im MDAX gelistet.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Aurubis ist am 05.02.2026.

    Der Kurs von Aurubis lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 158,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,92 % im Plus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.603,40PKT (-0,34 %).


    ISIN:DE0006766504WKN:676650





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
