    Diginex ernennt Jordanova zur CEO für globale Expansion & Akquisitionen

    Mit einem Führungswechsel setzt Diginex ein klares Signal: Unter der neuen CEO Lubomila Jordanova soll die globale Expansion im Bereich Nachhaltigkeitstechnologie Fahrt aufnehmen.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Diginex Limited ernennt Lubomila Jordanova zur CEO, um strategische Akquisitionen zu beschleunigen und die globale Expansion voranzutreiben.
    • Die Ernennung folgt auf die Übernahme von Plan A, einer führenden Plattform für CO2-Bilanzierung und Dekarbonisierung in Europa.
    • Lubomila Jordanova bringt umfangreiche Erfahrung in Nachhaltigkeitstechnologie, Klimastrategie, Unternehmertum und Politikberatung mit.
    • Mark Blick tritt nach dem Börsengang und Wachstum in die Position des strategischen Beraters zurück, bleibt aber weiterhin involviert.
    • Diginex fokussiert sich auf die Entwicklung integrierter Lösungen für Nachhaltigkeits- und RegTech-Anforderungen, insbesondere in Europa.
    • Das Unternehmen nutzt fortschrittliche Technologien wie Blockchain, KI und Datenanalyse, um Transparenz und Compliance in der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu verbessern.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Diginex ist am 09.07.2026.

    Der Kurs von Diginex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,1300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,44 % im Minus.


    Diginex

    -4,96 %
    -21,02 %
    -80,94 %
    -91,35 %
    -81,40 %
    ISIN:KYG286871044WKN:A40PU6





