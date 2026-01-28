    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Power to Hydrogen ernennt David Bow zum Chief Strategy Officer zur Forcierung der internationalen Expansion

    Branchenkenner bringt mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Wasserstoff und industrielle Dekarbonisierung mit

     

    COLUMBUS, OH / ACCESS Newswire / 28. Januar 2026 / Power to Hydrogen (P2H2), ein Entwickler von Anionenaustauschmembran-Elektrolyseuren (AEM) im industriellen Maßstab für die kostengünstige Produktion von grünem Wasserstoff, gab heute bekannt, dass der Branchenexperte David Bow dem Unternehmen als Chief Strategy Officer beigetreten ist. Bow wird die Unternehmens- und Geschäftsstrategie von P2H2 im Hinblick auf die Ausweitung der industriellen Implementierungen des Unternehmens sowie die Verstärkung seiner Markteinführungsbemühungen in Nordamerika und Europa verantworten. Zu seinem Aufgabenbereich gehören strategische Partnerschaften, Markteintritt und -segmentierung, Prioritäten für das Geschäftswachstum sowie die Abstimmung der Produkt-Roadmap und Validierungspläne mit Kunden- und Finanzierungsanforderungen.

     

    Bow verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen in den Bereichen Wasserstoff und industrielle Energietechnologien, darunter Führungspositionen in den Bereichen Kommerzialisierung, Strategie und Skalierung. Zuvor leitete er den Bereich Electrolyzer Solutions bei Plug Power und hatte Führungspositionen bei Verdagy, Nel Hydrogen, Proton OnSite und anderen Unternehmen inne. Bow hat Elektrolyseur-Projekte mit einer Gesamtleistung von über 2 GW in 85 verschiedenen Ländern verkauft. Der aus Ohio stammende Bow begann seine Karriere bei Dow Chemical in Columbus, Ohio, wo er Elektrolyseure für die biochemische Reinigung in der Biotherapeutik entwickelte. Derzeit berät er die EQT Group, eine globale Investmentgesellschaft mit Sitz in Schweden, in den Bereichen Wasserstoff, kohlenstoffarme Kraftstoffe und Chemikalien.

     

    „David hat seine Karriere damit verbracht, Energie- und Industrietechnologieunternehmen dabei zu unterstützen, von einer starken technischen Leistung zu einer wiederholbaren kommerziellen Umsetzung zu gelangen“, sagte Paul Matter, CEO von Power to Hydrogen. „Wenn wir von Pilotprojekten zu skalierten Implementierungen übergehen, geht es bei der Strategie um disziplinierte Entscheidungen: Wo sollen wir aktiv werden, wie können wir unseren Kunden den größtmöglichen Nutzen bieten und wie können wir die Nachweise und Partnerschaften aufbauen, die die Einführung ermöglichen? David ist genau der umsetzungsstarke Stratege und Macher, den wir bei diesen Entscheidungen an unserem Tisch haben wollen.“

