DZ BANK stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Verkaufen'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Wacker Chemie nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 58 Euro belassen. Schwache Endmärkte und die Zurückhaltung von Industriekunden im Chemiegeschäft hätten auch im vierten Quartal die Geschäftsentwicklung von Wacker Chemie belastet, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob zudem hervor, dass der Konzern mit dem Effizienzprogramm "Pace" sein bislang größtes Kostensenkungsprogramm aufgelegt habe. Im Schlussquartal 2025 seien dafür Einmalaufwendungen von 100 Millionen Euro fällig geworden./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 14:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 14:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 14:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 14:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 70,20EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 15:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Peter Spengler
Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Peter Spengler
Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte