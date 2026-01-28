DZ BANK stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Wacker Chemie nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 58 Euro belassen. Schwache Endmärkte und die Zurückhaltung von Industriekunden im Chemiegeschäft hätten auch im vierten Quartal die Geschäftsentwicklung von Wacker Chemie belastet, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob zudem hervor, dass der Konzern mit dem Effizienzprogramm "Pace" sein bislang größtes Kostensenkungsprogramm aufgelegt habe. Im Schlussquartal 2025 seien dafür Einmalaufwendungen von 100 Millionen Euro fällig geworden./ck/rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 14:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 14:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 70,20EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 15:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



