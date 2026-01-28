    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurubis AktievorwärtsNachrichten zu Aurubis

    Aurubis proftiert von Kupferpreis-Rally

    Gewinnausblick angehoben

    • Starke Kupfernachfrage und hohe Preise stärken Aurubis.
    • Gewinnausblick für 2025/26 auf 375-475 Mio. Euro angehoben.
    • Aurubis investiert stark in Geschäftsausbau, besonders USA.
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die starke Kupfernachfrage und hohe Metallpreise liefern der Hamburger Kupferhütte Aurubis weiterhin kräftigen Rückenwind. Das Management hob am Mittwoch überraschend den Gewinnausblick an. So geht ohne Kupfer kaum etwa beim Ausbau der Alternativen Energien, der Elektromobilität und der Energienetze für den Stromhunger riesiger KI-Rechenzentren rund um den Globus. Der Kupferpreis ist schon länger auf Höhenflug. Zudem eilen die Preise für Gold und Silber aktuell von Rekord zu Rekord: Silber ist ebenfalls ein begehrtes Industriemetall und Gold ist wegen der weltweit zahlreichen politischen Brandherde und rapide steigernder Staatsverschuldungen, etwas in den USA, als sicherer Hafen stark gefragt.

    Vor diesem Hintergrund rechnet Aurubis für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2025/26 nun mit einem operativen Vorsteuerergebnis von 375 bis 475 Millionen Euro, statt bisher avisierten 300 bis 400 Millionen Euro. Analysten erwarteten bisher im Durchschnitt einen Anstieg von 355 im Vorjahr auf 393 Millionen Euro.

    Im abgelaufenen ersten Geschäftsquartal fiel der operative Vorsteuergewinn im Jahresvergleich zwar um fast ein Fünftel auf 105 Millionen Euro, übertraf die Markterwartung damit aber dennoch etwas. So steckt Aurubis aktuell viel Geld in den Geschäftsausbau, etwa in den USA. Der Aurubis-Aktienkurs sprang in einer ersten Reaktion auf ein Rekordhoch, kam dann aber wieder etwas zurück. Zuletzt notierten die Papiere noch 1,6 Prozent im Plus./mis/he

    Aurubis

    +3,12 %
    +10,71 %
    +34,96 %
    +46,98 %
    +124,01 %
    +66,39 %
    +157,17 %
    +300,25 %
    +1.450,02 %
    ISIN:DE0006766504WKN:676650

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

    Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 160,7 auf Tradegate (28. Januar 2026, 15:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +10,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 7,28 Mrd..

    Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 141,00EUR was eine Bandbreite von -32,06 %/-12,91 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
