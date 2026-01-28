Gewinnausblick angehoben

Im abgelaufenen ersten Geschäftsquartal fiel der operative Vorsteuergewinn im Jahresvergleich zwar um fast ein Fünftel auf 105 Millionen Euro, übertraf die Markterwartung damit aber dennoch etwas. So steckt Aurubis aktuell viel Geld in den Geschäftsausbau, etwa in den USA. Der Aurubis-Aktienkurs sprang in einer ersten Reaktion auf ein Rekordhoch, kam dann aber wieder etwas zurück. Zuletzt notierten die Papiere noch 1,6 Prozent im Plus./mis/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 160,7 auf Tradegate (28. Januar 2026, 15:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +10,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,96 %.

Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 7,28 Mrd..

Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 141,00EUR was eine Bandbreite von -32,06 %/-12,91 % bedeutet.