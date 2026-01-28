    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Experte erwartet "eher zwei bis drei Prozent" Wachstum für China

    Wirtschaft - Experte erwartet eher zwei bis drei Prozent Wachstum für China
    Foto: Chinesische Börsenkurse auf einem Laufband (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Peking (dts Nachrichtenagentur) - Chinas Wirtschaft ist 2025 laut offiziellen Zahlen zwar um fünf Prozent gewachsen, doch Experten warnen vor trügerischer Stabilität. Jörg Wuttke, langjähriger Chef der Europäischen Handelskammer in China, bezeichnet das Fünf-Prozent-Wachstumsziel der chinesischen Regierung als politisch motiviert.

    "Realistisch sind eher zwei bis drei Prozent", sagte er dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe). Schuld seien das rapide Altern der Bevölkerung, hohe Kredite und ein schwacher Immobiliensektor, der früher 20 bis 25 Prozent der Wirtschaftsleistung ausmachte.

    Wuttke kritisiert die Qualität offizieller Daten. "Je zentraler das System wird, desto schlechter werden die Zahlen. Solange sie gut aussehen, reichen sie", sagte er. Auch der Konsum könne die Wirtschaft nicht retten, da viele Chinesen aus Angst sparten und große Vermögen das Land verließen.

    Die innenpolitische Schwäche Chinas wirke auch außenpolitisch, warnte Wuttke. Die Risikobereitschaft Peking, etwa gegenüber Taiwan, sei gestiegen, während die Armee zwar modernisiert, aber institutionell fragil sei. Für europäische Unternehmen gelte es nun, Chancen zu nutzen, sich aber vor Abhängigkeiten zu schützen. "Wer in China nicht lernt, verliert, wer nur auf China setzt, auch", sagte er.
     

    Verfasst von Redaktion dts
