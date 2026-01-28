27.000 $ für Gold: Kiyosakis radikalstes Kursziel

Die Prognose ist kein Ausrutscher. Kiyosaki warnt seit Monaten vor einem "Totalcrash" und verweist auf Fiat-Währungen, die durch hohe Schulden und politische Unsicherheiten an Wert verlieren. Er setzt konsequent auf reale Vermögenswerte: "27.000 US-Dollar für Gold, 100 US-Dollar für Silber und 250.000 US-Dollar für Bitcoin bis 2026", schrieb er bereits in 2025 und bezeichnete Gold, Silber, Bitcoin und Ethereum als "echtes Geld", das vor einem Systemschock schützen solle. Seine Argumentation greift Ideen von Ökonom Jim Rickards auf, der fünfstellige Goldpreise für möglich hält, falls Papiergeld vollständig mit Gold hinterlegt würde.

Gold hat in dieser Woche erstmals die Marke von 5.000 US-Dollar überschritten – und Robert Kiyosaki nutzt den Moment für eine außergewöhnlich aggressive Prognose. Der "Rich Dad, Poor Dad"-Autor veröffentlichte auf X den Satz: "GOLD steigt über 5000 US-Dollar. Juhu!!!! Zukunft für Gold 27.000 $." Während Gold-Futures am Montag bei rund 5.013 US-Dollar eröffneten, kletterten die Preise am Mittwoch erstmals auch über 5.300 US-Dollar. Kiyosaki hat somit ein Kursziel in den Raum gesetzt, das die Rallye um ein Fünffaches übertreffen würde.

Die Wall Street bewegt sich dagegen in einem völlig anderen Bewertungsuniversum. Goldman Sachs hat ihr bullishes Goldziel für 2026 jüngst auf 5.400 US-Dollar angehoben – weit entfernt von Kiyosakis 27.000-Dollar-Szenario. Banken verweisen auf strukturelle Nachfrage: starke Käufe der Zentralbanken, geopolitische Spannungen, ETF-Zuflüsse und ein Zinsumfeld, das unverzinste Anlagen wie Gold wieder attraktiver macht. Die Gold-Futures sind 2025 um mehr als 80 Prozent gestiegen – die beste Jahresperformance seit Jahrzehnten.

Kiyosakis Zahl hingegen setzt eher einen Währungsschock voraus als ein normales Marktumfeld. Sein Timing ist klar: Die Kombination aus Dollar-Schwäche, Zinssenkungserwartungen und globaler Unsicherheit hat Gold auf neue Rekorde getrieben. The Street berichtet, Kiyosaki hätte laut an, "dass diese Rallye des Goldes noch nicht vorbei ist", und verbindet sie mit der Frustration vieler Anleger über Inflation und Kaufkraftverlust.

Seine Prognose wirkt damit weniger wie ein spontaner Post als die radikalste Version eines Narrativs, das bei vielen Privatanlegern längst Anklang findet: dass das traditionelle Finanzsystem an Stabilität verliert und knappe Sachwerte die neue Sicherheitsarchitektur darstellen. Die 27.000-Dollar-Marke dient damit weniger als präzise Vorhersage, sondern als Stresstest – eine Zahl, die Anleger zwingt, ihre eigene Absicherungsstrategie zu hinterfragen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion



