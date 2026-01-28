    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Niederlande müssen Karibik-Insel vor Klimawandel schützen

    Für Sie zusammengefasst
    • Niederlande verlieren Klimaverfahren für Bonaire.
    • Gericht fordert Schutzmaßnahmen innerhalb von 18 Monaten.
    • Diskriminierung der Inselbewohner laut Menschenrechtsgericht.
    KORREKTUR/Urteil - Niederlande müssen Karibik-Insel vor Klimawandel schützen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    (In einer früheren Version des Artikels hieß es im 2. Absatz, "Die Niederlande müssen nun nach dem Urteil innerhalb der nächsten 18 Monate adäquate Maßnahmen zum Schutz der Karibikinsel und der Einwohner ergreifen." Richtig ist: Die Niederlande müssen nun nach dem Urteil bis 2030 adäquate Maßnahmen zum Schutz der Karibikinsel und der Einwohner ergreifen. Die Frist von 18 Monaten bezieht sich auf Maßnahmen zum Klimaschutz im niederländischen Festland.)

    DEN HAAG (dpa-AFX) - Die Niederlande haben in einem Klimaverfahren eine schwere Schlappe erlitten. Der Staat hat nach dem Urteil die Einwohner seiner Karibikinsel Bonaire nicht genügend vor den Folgen des Klimawandels geschützt. Die Richter in Den Haag gaben damit einer Klage der Umweltschutzorganisation Greenpeace recht. Greenpeace hatte im Namen der Einwohner der Insel den Staat verklagt und Klimaschutz für die Insel gefordert.

    Die Niederlande müssen nun nach dem Urteil bis 2030 adäquate Maßnahmen zum Schutz der Karibikinsel und der Einwohner ergreifen. Nach Ansicht von Experten können die viel Geld kosten.

    Staat muss Bürger schützen

    Die Richter bezogen sich ausdrücklich auf ein Urteil des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes von 2024, dass ein Staat verpflichtet sei, Leben und Gesundheit seiner Bürger zu schützen. Die Niederlande hätten das nicht getan und damit auch gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen. Denn die Einwohner von Bonaire waren dem Urteil zufolge anders behandelt worden als die Niederländer auf dem europäischen Festland.

    Bonaire gehört zu den niederländischen Antillen in der Karibik und ist eine besondere Kommune der Niederlande. Die Insel hat rund 25.000 Einwohner.

    Korallenriffe sterben

    Die Richter wiesen darauf hin, dass die Folgen des Klimawandels für kleine Inseln wie Bonaire schon seit 30 Jahren bekannt seien. Der Meeresspiegel steigt und bedroht Fischerei, Landwirtschaft und Natur. Korallenriffe sterben ab, durch die zunehmende Hitze geht der Tourismus zurück und nimmt die Armut zu.

    Greenpeace hatte in der Klage auch gefordert, dass die Niederlande zu strengeren Klimaschutzzielen verpflichtet werden sollten. Diese Forderung wies das Gericht ab. Doch die Niederlande wurden verpflichtet, mehr zu tun, um den Ausstoß der klimaschädlichen Treibhausgase zu reduzieren.

    Schon früher Klimaurteile

    Es ist nicht die erste Schlappe der Niederlande in einem Klima-Prozess. 2018 gab das Berufungsgericht der Umweltorganisation Urgenda recht und verpflichtete den Staat dazu, seine CO2-Emissionen bis 2020 um mindestens ein Viertel zu reduzieren./xx/DP/jha






    Verfasst von dpa-AFX
