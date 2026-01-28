    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKLA Corporation AktievorwärtsNachrichten zu KLA Corporation

    KLA-Aktie vor den Earnings

    201 Aufrufe 201 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bei dieser Chip-Aktie könnten die Short-Seller leer ausgehen

    Der Optionsmarkt preist aktuell für die Earnings von KLA eine relativ große Bewegung ein. Die Volatilität für den Halbleiter-Dienstleister vor dem Geschäftsbericht am Donnerstag ist hoch.

    Für Sie zusammengefasst
    • Hohe Volatilität vor KLA Earnings am Donnerstag.
    • Positive Marktreaktion nach ASML Quartalszahlen.
    • Put/Call-Ratio zeigt bearishes Sentiment, Absicherungen.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    KLA-Aktie vor den Earnings - Bei dieser Chip-Aktie könnten die Short-Seller leer ausgehen
    Foto: Harald Tittel/dpa

    Die Quartalszahlen von ASML am Mittwoch haben den gesamten Markt für Halbleiter im frühen Handel nach oben gezogen.

    KLA Corporation stellt Geräte zur Waferinspektion und Halbleiter-Produktionsüberwachung her. Die Aktie hat sich auf Jahressicht mehr als verdoppelt und profitiert von steigender Nachfrage im Chip-MArkt, vor allen Dingn verursacht durch den Ausbau von Datenzentren im Zuge des KI-Hypes. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ASML Holding NV!
    Short
    1.242,75€
    Basispreis
    8,75
    Ask
    × 14,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.147,26€
    Basispreis
    6,00
    Ask
    × 14,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Evercore ISI hatte zuletzt die Aktie am Monatag positiv mit einem Buy-Rating bewertet. Der Zielpreis wurde von 1350 auf 1700 US-Dollar nach oben korrigiert.

    Auch Wolfe Research bewertet die Aktie mit einem Buy-Rating. Der Zielpreis wurde am Montag von 1500 auf 1800 US-Dollar nach oben korrigiert.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Der Optionsmarkt rechnet rund um die kommenden Earnings von KLA mit einer spürbaren Kursreaktion. Aktuell wird eine Bewegung von etwa 9 bis 11 Prozent in beide Richtungen eingepreist. Je nach Quelle und Laufzeit der Optionen variiert diese Einschätzung leicht: OptionSlam kommt für den Februar-Verfall auf rund 10,5 Prozent, während Unusual Whales von etwa 9,4 Prozent beziehungsweise rund 140 bis 150 US-Dollar ausgeht.

    KLA Corporation

    +0,28 %
    +12,27 %
    +32,56 %
    +39,93 %
    +137,82 %
    +327,17 %
    +480,79 %
    +2.522,76 %
    +161.987,00 %
    ISIN:US4824801009WKN:865884

    Insgesamt entspricht das einer erwarteten Schwankungsbreite von ungefähr Plus/Minus 140 bis 170 US-Dollar um den aktuellen Kurs.

    Die Put-/Call-Ratio deutet auf ein eher bearishes Sentiment. Es gibt rund 70–80 Prozent mehr offene Put-Kontrakte als Calls mit Ablaufdatum zum Donnerstag. 

    Ein hohes Put/Call-Verhältnis ist nicht unbedingt ein klares Short-Signal. In vielen Fällen spiegelt es vielmehr Absicherungen wider, vor allem von institutionellen Investoren, die bestehende Long-Positionen schützen. Fallen die Zahlen dann besser aus als erwartet, verlieren diese Puts schnell an Wert, die Hedges werden aufgelöst – und genau das kann einen beschleunigten Kursanstieg nach oben auslösen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1426,53$, was einem Rückgang von -11,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KLA-Aktie vor den Earnings Bei dieser Chip-Aktie könnten die Short-Seller leer ausgehen Der Optionsmarkt preist aktuell für die Earnings von KLA eine relativ große Bewegung ein. Die Volatilität für den Halbleiter-Dienstleister vor dem Geschäftsbericht am Donnerstag ist hoch.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     