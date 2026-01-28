KLA-Aktie vor den Earnings
Bei dieser Chip-Aktie könnten die Short-Seller leer ausgehen
Der Optionsmarkt preist aktuell für die Earnings von KLA eine relativ große Bewegung ein. Die Volatilität für den Halbleiter-Dienstleister vor dem Geschäftsbericht am Donnerstag ist hoch.
- Hohe Volatilität vor KLA Earnings am Donnerstag.
- Positive Marktreaktion nach ASML Quartalszahlen.
- Put/Call-Ratio zeigt bearishes Sentiment, Absicherungen.
- Report: Vorsicht, geheim!
Die Quartalszahlen von ASML am Mittwoch haben den gesamten Markt für Halbleiter im frühen Handel nach oben gezogen.
KLA Corporation stellt Geräte zur Waferinspektion und Halbleiter-Produktionsüberwachung her. Die Aktie hat sich auf Jahressicht mehr als verdoppelt und profitiert von steigender Nachfrage im Chip-MArkt, vor allen Dingn verursacht durch den Ausbau von Datenzentren im Zuge des KI-Hypes.
Evercore ISI hatte zuletzt die Aktie am Monatag positiv mit einem Buy-Rating bewertet. Der Zielpreis wurde von 1350 auf 1700 US-Dollar nach oben korrigiert.
Auch Wolfe Research bewertet die Aktie mit einem Buy-Rating. Der Zielpreis wurde am Montag von 1500 auf 1800 US-Dollar nach oben korrigiert.
Der Optionsmarkt rechnet rund um die kommenden Earnings von KLA mit einer spürbaren Kursreaktion. Aktuell wird eine Bewegung von etwa 9 bis 11 Prozent in beide Richtungen eingepreist. Je nach Quelle und Laufzeit der Optionen variiert diese Einschätzung leicht: OptionSlam kommt für den Februar-Verfall auf rund 10,5 Prozent, während Unusual Whales von etwa 9,4 Prozent beziehungsweise rund 140 bis 150 US-Dollar ausgeht.
Insgesamt entspricht das einer erwarteten Schwankungsbreite von ungefähr Plus/Minus 140 bis 170 US-Dollar um den aktuellen Kurs.
Die Put-/Call-Ratio deutet auf ein eher bearishes Sentiment. Es gibt rund 70–80 Prozent mehr offene Put-Kontrakte als Calls mit Ablaufdatum zum Donnerstag.
Ein hohes Put/Call-Verhältnis ist nicht unbedingt ein klares Short-Signal. In vielen Fällen spiegelt es vielmehr Absicherungen wider, vor allem von institutionellen Investoren, die bestehende Long-Positionen schützen. Fallen die Zahlen dann besser aus als erwartet, verlieren diese Puts schnell an Wert, die Hedges werden aufgelöst – und genau das kann einen beschleunigten Kursanstieg nach oben auslösen.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion