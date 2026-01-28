Börsen Start Update
Börsenstart USA - 28.01. - US Tech 100 stark +0,72 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 48.988,79 PKT und verliert bisher -0,02 %.
Top-Werte: Unitedhealth Group +3,09 %, NVIDIA +2,52 %, Johnson & Johnson +1,81 %, Salesforce +1,76 %, Verizon Communications +1,70 %
Flop-Werte: Boeing -0,83 %, Amgen -0,76 %, Caterpillar -0,38 %, Honeywell International -0,08 %, Cisco Systems -0,05 %
Der US Tech 100 steht aktuell (16:00:48) bei 26.130,05 PKT und steigt um +0,72 %.
Top-Werte: Seagate Technology Holdings +16,87 %, Intel +8,93 %, Starbucks +5,17 %, Western Digital +4,56 %, Monolithic Power Systems +4,33 %
Flop-Werte: Paccar -3,32 %, Arm Holdings -2,61 %, Ferrovial -2,16 %, Axon Enterprise -1,67 %, Insmed -1,47 %
Der S&P 500 steht aktuell (16:00:49) bei 6.994,35 PKT und steigt um +0,22 %.
Top-Werte: Seagate Technology Holdings +16,87 %, Intel +8,96 %, Starbucks +5,17 %, PPG Industries +5,11 %, AT&T +4,69 %
Flop-Werte: Amphenol Registered (A) -14,93 %, Textron -9,53 %, Albemarle -5,43 %, Otis Worldwide Corporation -4,89 %, Xylem -4,46 %
