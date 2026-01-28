Friedrich Vorwerk Group - Aktie bricht ein -7,66 % - 28.01.2026

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie notiert aktuell bei 88,05€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -7,66 % nachgegeben, was einem Verlust von -7,30 € entspricht. Die Talfahrt der Friedrich Vorwerk Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,37 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 88,05€, mit einem Minus von -7,66 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Friedrich Vorwerk Group, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -8,73 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Friedrich Vorwerk Group Aktie damit um +22,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,09 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +16,72 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,10 % geändert.

Friedrich Vorwerk Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +22,71 % 1 Monat +18,09 % 3 Monate -8,73 % 1 Jahr +169,63 %

Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,77 Mrd.EUR € wert.

Friedrich Vorwerk hat die Prognosen pulverisiert, damit ergibt sich bei uns im Bernecker Börsenkompass Handlungsbedarf. Was wir Ihnen empfehlen können SIe in kundenservice@finanzen100.de kündigen.

Friedrich Vorwerk Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Friedrich Vorwerk Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Friedrich Vorwerk Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.