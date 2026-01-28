Modern Meadow und HELLER-LEDER starten INNOVERA Europe, um nachhaltige Materialinnovationen in großem Maßstab voranzutreiben
Joint Venture gründet eine europäische Einheit, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von INNOVERA für Premiumsegmente konzentriert
NUTLEY, N.J., 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Modern Meadow, ein führendes Unternehmen im Bereich Bio-Design, gab heute zusammen mit der Premium-Ledergerberei HELLER-LEDER die Gründung von INNOVERA Europe bekannt, einem Joint Venture, das die Großproduktion seines nachhaltigen Materials der nächsten Generation direkt nach Europa bringen wird. Das neue Unternehmen markiert einen wichtigen Meilenstein für das weltweite Wachstum von INNOVERA - das meisterhaft entwickelt wurde, um das Aussehen und die Haptik von Kollagen, wie es in Leder vorkommt, nachzubilden - und ermöglicht es Modern Meadow, Premium-Automobil-, Bekleidungs-, Innenraum- und angrenzende Anwendungen besser zu bedienen.
"Durch die Partnerschaft mit HELLER-LEDER beschleunigen wir die Zukunft nachhaltiger Materialien durch ein Modell, das auf globale Skalierbarkeit ausgelegt ist", sagte David Williamson, PhD, CEO von Modern Meadow. "INNOVERA Europe ermöglicht es uns, die wachsende regionale Nachfrage zu befriedigen und gleichzeitig Innovationen voranzutreiben, die Marken, Gerbereien und Lieferanten einen echten Mehrwert bieten. Dies wäre nicht möglich ohne das Engagement unseres Teams und die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, deren Fachwissen und Engagement dazu beigetragen haben, dass wir diesen entscheidenden Moment erreicht haben."
Die globale Expansion von Modern Meadow und die wachsende Partnerschaft mit HELLER-LEDER bringt neue und beschleunigte Innovationsmöglichkeiten mit sich, einschließlich der Entwicklung von Performance-Wildleder und hochwertiger Rinde für Vollkornalternativen. INNOVERA wird als Dry White an Gerbereien geliefert, ein Halbfabrikat, das die ressourcenintensivsten frühen Phasen der traditionellen Lederverarbeitung umgeht. Die europäische Produktion von Dry White wird voraussichtlich Ende 2026 in einer neuen, hochmodernen Anlage beginnen, die darauf ausgelegt ist, die regionale Nachfrage zu befriedigen, wobei Präzision, Stabilität der Lieferkette und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen.