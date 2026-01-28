Modern Meadow und HELLER-LEDER starten INNOVERA Europe, um nachhaltige Materialinnovationen in großem Maßstab voranzutreiben

Joint Venture gründet eine europäische Einheit, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von INNOVERA für Premiumsegmente konzentriert

NUTLEY, N.J., 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Modern Meadow , ein führendes Unternehmen im Bereich Bio-Design, gab heute zusammen mit der Premium-Ledergerberei HELLER-LEDER die Gründung von INNOVERA Europe bekannt, einem Joint Venture, das die Großproduktion seines nachhaltigen Materials der nächsten Generation direkt nach Europa bringen wird. Das neue Unternehmen markiert einen wichtigen Meilenstein für das weltweite Wachstum von INNOVERA - das meisterhaft entwickelt wurde, um das Aussehen und die Haptik von Kollagen, wie es in Leder vorkommt, nachzubilden - und ermöglicht es Modern Meadow, Premium-Automobil-, Bekleidungs-, Innenraum- und angrenzende Anwendungen besser zu bedienen.