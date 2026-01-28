Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 28.01.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.01.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Fresenius
Tagesperformance: -3,66 %
Platz 1
Performance 1M: +1,99 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 2
Performance 1M: +7,86 %
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 3
Performance 1M: +9,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Daimler Truck Holding
Das Anleger-Sentiment zu Daimler Truck Holding im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während Bernstein Research die Aktie auf 'Underperform' mit einem Kursziel von 30 Euro stuft, gibt es auch positive Stimmen zur steigenden Nachfrage nach neuen Lkw und zur strategischen Partnerschaft mit Foxconn für Elektrobusse. Technisch wird ein offenes GAP bei 39 Euro erwähnt, was die Unsicherheit unterstreicht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Daimler Truck Holding eingestellt.
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 4
Performance 1M: +8,28 %
Bayer
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 5
Performance 1M: +31,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch, trotz einer volatil verlaufenden Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen. Anleger warten auf neue Impulse, insbesondere die Q4-Zahlen und die Asundexian-Studie. Während einige Gewinne realisieren, setzen viele auf eine langfristige Investition. Die Meinungen über Käufe bei höheren Kursen sind geteilt, jedoch bleibt die Geduld der Anleger stark.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
Airbus
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 6
Performance 1M: -2,59 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Airbus
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Airbus im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ, geprägt von einem Kursrückgang von 10% in den letzten 14 Tagen. Viele Beiträge beschreiben die Aktie als im "freien Fall". Dennoch gibt es auch positive Stimmen, die auf eine mögliche Erholung des Marktes und Kursgewinne hoffen. Insgesamt zeigt sich eine gespaltene Meinung unter den Anlegern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Airbus eingestellt.
Brenntag
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 7
Performance 1M: +1,56 %
GEA Group
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 8
Performance 1M: +6,20 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 9
Performance 1M: +0,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank ist angespannt. Aktuelle Geldwäsche-Ermittlungen und eine negative Kursentwicklung der letzten 14 Tage (Erwartung unter 30 Euro) sorgen für Unsicherheit. Einige Anleger erwarten Gewinnmitnahmen und eine DAX-Korrektur, während andere die Resilienz der Bank betonen. Die Diskussionen im wallstreetONLINE-Forum spiegeln diese gemischten Gefühle wider.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 37,35%
|PUT: 62,65%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -25,30 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
