Aktien mit extremer Performance im DAX am 28.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Daimler Truck Holding

Das Anleger-Sentiment zu Daimler Truck Holding im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während Bernstein Research die Aktie auf 'Underperform' mit einem Kursziel von 30 Euro stuft, gibt es auch positive Stimmen zur steigenden Nachfrage nach neuen Lkw und zur strategischen Partnerschaft mit Foxconn für Elektrobusse. Technisch wird ein offenes GAP bei 39 Euro erwähnt, was die Unsicherheit unterstreicht.