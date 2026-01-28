Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 28.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie stieg in den letzten 14 Tagen um 10,2% von 19,60 auf 21,60 Euro, was kurzfristig positiv wahrgenommen wird. Dennoch gibt es Bedenken über die Nachhaltigkeit des Anstiegs, insbesondere in Bezug auf die Auftragslage und den Personalabbau. Positive Entwicklungen bei Kunden wie Texas Instruments könnten jedoch als Wachstumstreiber fungieren.