Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 28.01.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.01.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AIXTRON
Tagesperformance: -7,23 %
Platz 1
Performance 1M: +28,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie stieg in den letzten 14 Tagen um 10,2% von 19,60 auf 21,60 Euro, was kurzfristig positiv wahrgenommen wird. Dennoch gibt es Bedenken über die Nachhaltigkeit des Anstiegs, insbesondere in Bezug auf die Auftragslage und den Personalabbau. Positive Entwicklungen bei Kunden wie Texas Instruments könnten jedoch als Wachstumstreiber fungieren.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
Jenoptik
Tagesperformance: +7,12 %
Platz 2
Performance 1M: +35,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Jenoptik
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Jenoptik im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die enge Zusammenarbeit mit ASML und der starke Auftragseingang bei ASML werden als treibende Kräfte für Jenoptiks Wachstum angesehen. Analysten haben ein Kursziel von 24 Euro gesetzt, was das Vertrauen in die Aktie stärkt. Zudem wird die Erweiterung der Produktionskapazitäten als Schlüssel für zukünftige Margenwachstumschancen betrachtet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Jenoptik eingestellt.
IONOS Group
Tagesperformance: +5,61 %
Platz 3
Performance 1M: +11,42 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +5,07 %
Platz 4
Performance 1M: -32,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Carl Zeiss Meditec
Das Anleger-Sentiment zu Carl Zeiss Meditec im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen über 4% verloren. Shortseller wie AQR und WorldQuant haben ihre Positionen erhöht, was auf ein negatives Sentiment hinweist. Während einige Anleger eine mögliche Stabilisierung sehen, äußern andere Bedenken über einen Vertrauensverlust in die Aktie.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Carl Zeiss Meditec eingestellt.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 5
Performance 1M: +23,19 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -2,76 %
Platz 6
Performance 1M: +3,81 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 7
Performance 1M: +43,71 %
Evotec
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 8
Performance 1M: +16,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger optimistisch auf neue Partnerschaften blicken, äußern andere Skepsis über die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells und die Kommunikation des Managements. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was die Unsicherheit widerspiegelt. Anleger warten auf klare Guidance für 2026.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
ATOSS Software
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 9
Performance 1M: -10,84 %
United Internet
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 10
Performance 1M: +6,15 %
Ottobock
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 11
Performance 1M: -4,48 %
