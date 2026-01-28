Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 28.01.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.01.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: -3,90 %
Platz 1
Performance 1M: -14,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 5% nachgegeben, und viele Anleger halten die Bewertung für zu hoch, mit einem möglichen Ziel von 400 EUR. Die Quartalszahlen wurden gemischt bewertet, was zu einer vorsichtigen Haltung und Verkaufsempfehlungen führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eingestellt.
BBVA
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 2
Performance 1M: +11,81 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 3
Performance 1M: -5,29 %
Bayer
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 4
Performance 1M: +31,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch, trotz einer volatil verlaufenden Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen. Anleger warten auf neue Impulse, insbesondere die Q4-Zahlen und die Asundexian-Studie. Während einige Gewinne realisieren, setzen viele auf eine langfristige Investition. Die Meinungen über Käufe bei höheren Kursen sind geteilt, jedoch bleibt die Geduld der Anleger stark.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
Airbus
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 5
Performance 1M: -2,59 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Airbus
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Airbus im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ, geprägt von einem Kursrückgang von 10% in den letzten 14 Tagen. Viele Beiträge beschreiben die Aktie als im "freien Fall". Dennoch gibt es auch positive Stimmen, die auf eine mögliche Erholung des Marktes und Kursgewinne hoffen. Insgesamt zeigt sich eine gespaltene Meinung unter den Anlegern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Airbus eingestellt.
SAFRAN
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 6
Performance 1M: +3,90 %
Sanofi
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 7
Performance 1M: -3,29 %
