Arcos und OverIT kündigen Integrations- und Vertriebspartnerschaft an, um den Außendienst von Versorgungsunternehmen zu optimieren

COLUMBUS, Ohio und MAILAND, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Arcos LLC, ein führender Anbieter von Software für Ressourcenmanagement und Arbeitsausführung bei Versorgungsunternehmen, sowie OverIT, ein weltweit führender Anbieter von Außendienstmanagement-Lösungen (FSM), gaben heute eine strategische Integrations- und Vertriebspartnerschaft mit dem Ziel bekannt, Versorgungsunternehmen dabei zu unterstützen, Abläufe zu vereinfachen, die Systemfragmentierung zu reduzieren und die Umsetzung im Außendienst bei täglichen Aufgaben sowie bei der Reaktion auf Ereignisse zu verbessern.

Die Partnerschaft bringt die unternehmenstaugliche FSM-Plattform von OverIT mit den speziell entwickelten Lösungen von Arcos für die Koordination von Einsatzteams, die Arbeitsausführung und die Kommunikation im Außendienst zusammen. Gemeinsam werden die Unternehmen einen besser vernetzten, durchgängigen Arbeitsablauf schaffen – von der ersten Arbeitsanfrage und Planung über die Ausführung vor Ort bis hin zur Wiederherstellung und Kundenbetreuung.

Versorgungsunternehmen stehen heute unter zunehmendem Druck, den Netzbetrieb zu modernisieren, schneller auf Ausfälle zu reagieren und ein konsistentes Kundenerlebnis zu bieten – während sie zugleich alternde Infrastruktur, Einschränkungen bei der Personalverfügbarkeit sowie zunehmend komplexe Arbeitsarten bewältigen müssen. Gleichzeitig arbeiten viele Versorgungsunternehmen in den Bereichen Arbeitsmanagement, Außendienst sowie Personaleinsatz mit unverbundenen Systemen, was zu Ineffizienzen, blinden Flecken und manuellen Abläufen führt.

Durch die Integration ihrer Plattformen wollen Arcos und OverIT diese Lücken in den Abläufen schließen, indem sie die Sichtbarkeit, die Koordination sowie den Datenfluss zwischen Außendienstmitarbeitern, Auftragnehmern und Back-Office-Teams verbessern. Die integrierten Lösungen unterstützen eine breite Palette von Arbeitsabläufen, darunter Tätigkeiten in Versorgungsunternehmen, Netzwartung, Vegetations- und Anlagenmanagement sowie die Reaktion auf Ereignisse. Sie helfen Versorgungsunternehmen, Arbeiten effizienter und sicherer auszuführen sowie gleichzeitig die Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit zu verbessern, was letztlich zu erfolgreichen Tarifverhandlungen führt.