    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Reiche zuversichtlich über Lösung bei Heizungsgesetz-Reform

    Für Sie zusammengefasst
    • Reiche optimistisch über Einigung zur Reform des Heizungsgesetzes.
    • Ziel: Sicherheit für Hausbesitzer und Investitionen schaffen.
    • Streit um 65%-Vorgabe für erneuerbare Energien bleibt.
    Reiche zuversichtlich über Lösung bei Heizungsgesetz-Reform
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche ist zuversichtlich, in Verhandlungen über eine Reform des Gebäudeenergiegesetzes eine Einigung innerhalb der Koalition zu erzielen. "Ich bin optimistisch, dass wir zu einer Lösung kommen", sagte Reiche bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts in Berlin.

    Die CDU-Politikerin machte deutlich, die Unsicherheit, die mit dem Heizungsgesetz eingesetzt habe, müsse beendet werden. Es gehe darum, Sicherheit bei Investitionen zu schaffen. Die vielen Hausbesitzer, die eine sehr individuelle Investitionsentscheidung zu treffen hätten, müssten zum "Mitmachen" bewegt werden. Es müssten viele Technologien als Angebot zulassen werden. Die "Wärmewende" müsse wieder in die Spur kommen.

    Kabinett soll Novelle voraussichtlich Ende Februar beschließen

    Der Auftrag der Koalitionsspitzen war, dass Reiche, das Bauministerium sowie die Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD und Fachpolitiker bis Ende Januar Eckpunkte für eine Reform des Gebäudeenergiegesetzes - oft als Heizungsgesetz bezeichnet - vorlegen. Die Novelle soll dann Ende Februar vom Kabinett beschlossen werden.

    Reiche sagte, man arbeite daran, das Datum zu halten. Es gehe aber um Kompromisse, die lange halten sollten.

    Streit um Paragraf 71

    Die Reform des Gebäudeenergiegesetzes trat Anfang 2024 in Kraft. Ziel ist mehr Klimaschutz im Gebäudebereich durch einen allmählichen Austausch von Öl- und Gasheizungen. Funktionierende Heizungen können weiter betrieben werden. Umstritten ist vor allem der Paragraf 71, wonach jede neu eingebaute Heizung mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Das gilt aber zunächst für Neubauten in einem Neubaugebiet. Für bestehende Gebäude gibt es umfassende Übergangsfristen.

    Die CDU strebte eine Änderung der 65-Prozent-Vorgabe an - Reiche hatte von einem Zwang zur Wärmepumpe gesprochen. Die SPD wollte dagegen an der Vorgabe festhalten. SPD-Politiker warnten vor Rückschritten beim Klimaschutz. Im Gebäudesektor werden Klimaziele verfehlt. Der Staat fördert den Umstieg auf eine klimafreundliche Heizung über die Bundesförderung für effiziente Gebäude mit Milliarden. Hier könnte es zu Kürzungen kommen./hoe/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Reiche zuversichtlich über Lösung bei Heizungsgesetz-Reform Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche ist zuversichtlich, in Verhandlungen über eine Reform des Gebäudeenergiegesetzes eine Einigung innerhalb der Koalition zu erzielen. "Ich bin optimistisch, dass wir zu einer Lösung kommen", sagte Reiche …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     