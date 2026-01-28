Wacker Chemie auf Achterbahnfahrt - zuletzt schwächer

Wacker habe mit dem operativen Gewinn selbst die zuletzt deutlich gesunkenen Markterwartungen noch klar verfehlt, kommentierte der Analyst Chetan Udeshi von JPMorgan. Allerdings: um Sonderaufwendungen für das laufende Sparprogramm bereinigt, liegt der Gewinn nur etwas unter der Markterwartung.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kräftig auf und ab ist es am Mittwoch mit den Aktien von Wacker Chemie gegangen. Trotz laut Analysten schwacher Geschäftszahlen für 2025 erreichte der Kurs zwischenzeitlich den höchsten Stand seit April. Dann aber drehte der Kurs und fiel am Mittag mit fast sechs Prozent auf das Tagestief. Anschließend erholten sich die Papiere wieder etwas, zuletzt betrug der Abschlag 3,3 Prozent auf 69,35 Euro.

Die Eckdaten für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 seien sehr schwach, so Udeshi weiter. Abgesehen vom generell schwierigen Branchenumfeld habe Wacker auch noch unter dem Abbau eigener Lagerbestände gelitten, der zu deutlich geringerer Kapazitätsauslastung geführt habe, so der Experte. Gleichwohl habe der Lagerbestandsabbau in Kombination mit niedrigeren Investitionen zu einem starken freien Finanzmittelfluss (FCF) geführt.

Peter Spengler von der DZ Bank sieht allerdings nur geringen Anpassungsbedarf für seine Schätzungen und den Marktkonsens, wie er in seiner ersten Reaktion schrieb. Das Sparprogramm sei ja bereits angelaufen. Die nächsten Kurstreiber sieht er in den finalen Zahlen und dem ersten Ausblick auf 2026./ag/bek/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,28 % und einem Kurs von 69,25 auf Tradegate (28. Januar 2026, 16:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +10,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,13 %. Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 3,60 Mrd.. Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 88,00EUR was eine Bandbreite von -27,64 %/+27,35 % bedeutet.



