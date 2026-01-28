    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSEVEN PRINCIPLES AktievorwärtsNachrichten zu SEVEN PRINCIPLES
    SEVEN PRINCIPLES AG hebt Prognose für 2025 deutlich an

    SEVEN PRINCIPLES AG startet optimistischer ins Jahr 2025: Der IT-Spezialist für regulierte Branchen hebt seine Umsatz- und Ergebnisprognosen deutlich an.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • SEVEN PRINCIPLES AG hebt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an.
    • Der Konzernumsatz wird auf rund 60 Mio. EUR und das EBIT auf etwa 1,8 Mio. EUR geschätzt.
    • Die Umsatzprognose für 2025 liegt nun im mittleren bis unteren Bereich von 58 - 63 Mio. EUR.
    • Der Rohertrag wird im Bereich von 36 – 40 Mio. EUR erwartet.
    • Die EBITDA-Prognose wurde auf 2,1 – 2,3 Mio. EUR angehoben, zuvor lag sie bei 0,5 – 1,5 Mio. EUR.
    • Das Unternehmen bietet IT-Lösungen für regulierte Branchen und fokussiert sich auf digitale Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit.

    SEVEN PRINCIPLES

    ISIN:DE000A2AAA75WKN:A2AAA7





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
