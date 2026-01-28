SEVEN PRINCIPLES AG hebt Prognose für 2025 deutlich an
SEVEN PRINCIPLES AG startet optimistischer ins Jahr 2025: Der IT-Spezialist für regulierte Branchen hebt seine Umsatz- und Ergebnisprognosen deutlich an.
- SEVEN PRINCIPLES AG hebt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an.
- Der Konzernumsatz wird auf rund 60 Mio. EUR und das EBIT auf etwa 1,8 Mio. EUR geschätzt.
- Die Umsatzprognose für 2025 liegt nun im mittleren bis unteren Bereich von 58 - 63 Mio. EUR.
- Der Rohertrag wird im Bereich von 36 – 40 Mio. EUR erwartet.
- Die EBITDA-Prognose wurde auf 2,1 – 2,3 Mio. EUR angehoben, zuvor lag sie bei 0,5 – 1,5 Mio. EUR.
- Das Unternehmen bietet IT-Lösungen für regulierte Branchen und fokussiert sich auf digitale Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit.
Der Kurs von SEVEN PRINCIPLES lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,8700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,67 % im
Plus.
0,00 %
0,00 %
+1,69 %
-4,00 %
-9,43 %
-48,66 %
-38,46 %
-18,45 %
-52,89 %
