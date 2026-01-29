Highflyer Aurubis stellt Giganten wie Rio Tinto oder Antofogasta in den Schatten

Das Geschäftsfeld umfasst sowohl die Primärproduktion von Kupfer als auch die Recyclingverarbeitung von Kupfer und anderen Metallen wie Gold, Silber, Nickel, Zink und Platingruppenmetallen. Darüber hinaus erzeugt Aurubis verschiedene Kupferprodukte wie Drahtstäbe, Profile, Flachwalzerzeugnisse und kontinuierlich gegossene Formen sowie Nebenprodukte wie Schwefelsäure und synthetische Mineralien.

Aurubis AG ist ein global tätiger Hersteller von Nichteisenmetallen mit Sitz in Hamburg, Deutschland. Das Unternehmen zählt zu den weltweit größten Kupferproduzenten und Kupferrecyclern und verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Schrotte, metallhaltige Recyclingmaterialien und industrielle Reststoffe zu Metallen in höchster Reinheit.

Zweitbester MDAX-Wert nach TKMS

Seit Jahrebeginn hat das Papier von Aurubis rund 35 Prozent zugelegt und gehört damit zu den besten Titeln die der M-DAX derzeit zu bieten hat. Allein in dieser Woche hat die Aktie um fast neun Prozent zugelegt. Auslöser für den Anstieg war, dass die Hamburger zur Wochenmitte ihre Jahresprognose für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr erhöht haben.

Eine robuste Nachfrage nach Kupfer sowie anhaltend hohe Metallpreise sorgen für weiteren Auftrieb bei den Hamburgern. Vorstandschef Toralf Haag stellt nun ein operatives Vorsteuerergebnis zwischen 375 und 475 Millionen Euro in Aussicht, nachdem bislang eine Spanne von 300 bis 400 Millionen Euro genannt worden war. Zum Vergleich: Analysten waren zuvor davon ausgegangen, dass sich das Ergebnis von 355 Millionen Euro im Vorjahr auf rund 393 Millionen Euro verbessern würde.

Kupferpreise wieder im Aufwind

Die Kupferpreise sind am Donnerstag auf ein neues Rekordniveau gestiegen und haben erstmals die Marke von 14.000 US-Dollar je Tonne überschritten. Der Preissprung war Teil einer breit angelegten Rallye an den Metallmärkten, ausgelöst durch einen schwächeren US-Dollar sowie eine stark gestiegene Nachfrage von Investoren nach physischen Sachwerten.

Der maßgebliche Dreimonatskontrakt für Kupfer an der Londoner Metallbörse legte im asiatischen Handel zeitweise um 7,9 Prozent zu und erreichte mit 14.125 US-Dollar je Tonne ein Allzeithoch. Im weiteren Handelsverlauf gab der Preis etwas nach und notierte zuletzt bei 13.935 US-Dollar, was dennoch einem Tagesplus von 6,5 Prozent entsprach. Damit verzeichnete Kupfer die stärkste Intraday-Bewegung seit mehr als 16 Jahren.

Aktien reagieren

Auf diesen Preisanstieg hat nicht nur die Aktie von Aurubis reagiert. Auch die Aktien von Ero Copper, Southern Copper, Taseko Mines, Hudbay Minerals, Freeport-McMoran, Antofogasta, BHP und Glencore. die zwischen zehn und drei Prozent in die Höhe zogen. Geht es nach der Performance seit Jahresbeginn, spielt Aurubis auch in der vordersten Reihe mit.

Taseko Mines hat die Kupferkrone auf

Taseko Mines ist ein kanadisches Bergbauunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, das sich auf die Förderung und Entwicklung von Kupfer- und anderen Metallprojekten in Nordamerika konzentriert.

Das Unternehmen betreibt den Gibraltar Mine in zentral-britisch-kolumbien, eine der größten Tagebau-Kupferminen Kanadas, und entwickelt in den USA das Florence Copper-Projekt in Arizona, das bei Produktionsbeginn 2026 eine bedeutende Ergänzung zur Kupfer-förderung darstellen soll. Die Aktie hat seit Jahresbeginn um 44 Prozent zugelegt und liegt damit bei den Kupferaktien auf Platz 1 vor Aurubis.

Platz 3 geht an Hudbay Minerals

Hudbay Minerals ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von Kupfer, Gold, Silber, Zink und Molybdän spezialisiert hat. Das operative Portfolio umfasst mehrere langfristige Bergbauaktivitäten in Nord- und Südamerika, darunter die Constancia-Mine in Peru, die Snow Lake-Operationen in Manitoba (Kanada) und die Copper Mountain-Mine in British Columbia (Kanada). Kupfer ist der bedeutendste Produktionsmetallwert, ergänzt durch erhebliche Gold- und Silberanteile als Nebenprodukte.

In jüngerer Zeit hat Hudbay seine Präsenz im Kupfersektor weiter gestärkt: Im Frühjahr 2025 erwarb das Unternehmen 100 Prozent der Copper Mountain-Mine, womit es seine Position als einer der größten Kupferproduzenten Kanadas ausbauen konnte. Die Aktie die 2025 noch dei Krone in der Kupferbranche aufhatte, liegt mit einem Plus von rund 30 Prozent auf Platz 3 der bekanntesten Kupferwerte.

Freeport kann noch mithalten, Rio Tinto und Antofogasta hecheln etwas hinterher

Mit einem Plus von rund 25 Prozent hält Freeport-McMoran noch den Anschluss an das genannte Trio. Antofogasta und Rio Tinto hingegen geraten mit einem Plus von 15 Prozent und rund 14 Prozent etwas ins Hintertreffen. Doch bleiben für konservative Anleger weiterhin ein sehr geeigneter Kupfer-Play.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 20,20 $ , was einem Rückgang von -12,07% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer