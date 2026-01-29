    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsD-Wave Quantum AktievorwärtsNachrichten zu D-Wave Quantum

    Ruhe vor dem Sturm

    Wedbush setzt auf den Quanten-Dreiklang: Rigetti, D-Wave und IonQ

    Während viele Tech-Titel zuletzt in die Höhe geschnellt sind, ist es sehr ruhig geworden bei Quanten-Aktien. Es gibt zwar gute Nachrichten, aber die Kurse reagieren nicht. Ist das der richtige Zeitpunkt zum Einstieg?

    • Quantenaktien stagnieren trotz positiver Nachrichten.
    • Wedbush sieht Potenzial in IonQ, Rigetti, D-Wave.
    • Günstiger Einstiegszeitpunkt für langfristige Anleger.
    Foto: DALL-E

    Der Quantencomputing-Sektor gewinnt weiter an strategischer Tiefe. Während technologische Durchbrüche und kommerzielle Anwendungen näher rücken, positionieren sich die führenden Pure Player zunehmend klarer.

    Wedbush Securities sieht dabei gleich drei Unternehmen im Vorteil: Rigetti Computing, D-Wave Quantum und IonQ. Für alle drei Aktien bestätigen die Analysten ihre bullische Einschätzung.

    IonQ: Full-Stack-Strategie als Gamechanger

    Besonders aufmerksam verfolgt Wedbush die geplante Übernahme von SkyWater Technologies durch IonQ. Der Deal im Volumen von rund 1,8 Milliarden US-Dollar, bewertet mit 35 US-Dollar je SkyWater-Aktie, würde IonQ zur einzigen vertikal integrierten Full-Stack-Quantencomputing-Plattform machen.

    Durch die Integration von Chipfertigung und Packaging ins eigene Haus könnten Entwicklungszyklen deutlich verkürzt werden. Wedbush geht davon aus, dass sich die Roadmap für 200K- und 2M-Qubit-Systeme um bis zu ein Jahr beschleunigen könnte – ein entscheidender Vorteil im Wettlauf um fehlertolerantes Quantencomputing.

    Zusätzlich stärkt SkyWater als US-basierte Foundry IonQs Rolle als "US-Quantenchampion", was die Chancen auf staatliche Förderprogramme erhöht. Wedbush bestätigt daher seine Outperform-Bewertung für IonQ und nennt ein Kursziel von 60 US-Dollar.

    Rigetti Computing: Nachfrage nach On-Premise-Systemen nimmt zu

    Auch Rigetti bleibt aus Sicht von Wedbush ein zentraler Profiteur. Nachdem das Unternehmen einen Auftrag über 8,4 Millionen US-Dollar für einen 108-Qubit-Computer erhalten hatte, hob Wedbush das Kursziel von 35 auf 40 US-Dollar an und bestätigte die Kaufempfehlung.

    Die Analysten sehen darin ein weiteres Signal für die wachsende Nachfrage nach On-Premise-Quantencomputern. Regierungen, Forschungseinrichtungen und perspektivisch auch kommerzielle Kunden investieren zunehmend in hybride klassisch-quantentechnische Infrastrukturen.

    Wedbush betont, dass der Verkauf kompletter Systeme die natürliche Weiterentwicklung des Geschäftsmodells sei. Mit steigenden Qubit-Zahlen und verbesserter Gattergenauigkeit traut man Rigetti zu, sich langfristig als relevante Plattform zu etablieren.

    D-Wave Quantum: Kommerzialisierung überzeugt

    Auch D-Wave bleibt Teil der bullischen Wedbush-These. Das Unternehmen punktet mit seinem Fokus auf Annealing-Quantencomputer (Quantencomputern, die sich auf Optimierungsprobleme konzentrieren), die bereits heute in konkreten Optimierungsanwendungen eingesetzt werden.

    Neue Verträge mit Fortune-100-Unternehmen, akademischen Kunden sowie Kooperationen im Verteidigungsbereich unterstreichen aus Sicht der Analysten, dass D-Wave beim Übergang von Forschung zur kommerziellen Nutzung bereits weiter ist als viele Wettbewerber. Wedbush sieht darin einen wichtigen Beleg für die zunehmende Akzeptanz von Quantenlösungen im realen Einsatz.

    Drei Ansätze, ein gemeinsamer Rückenwind

    Wedbush ist für alle drei Unternehmen bullish – trotz unterschiedlicher Technologien. IonQ setzt auf vertikale Integration und Präzision, Rigetti auf skalierbare On-Premise-Systeme, D-Wave auf frühe kommerzielle Anwendungen. Entscheidend ist aus Sicht der Analysten nicht der eine Sieger, sondern die wachsende strategische Bedeutung des gesamten Sektors.

    Mein Tipp: Die Zeit ist günstig

    Quantenaktien sind kein klassisches Buy-and-Hold-Investment. Hohe Volatilität, lange Entwicklungszyklen und technologische Risiken prägen den Sektor. Gerade jetzt, wo bei vielen Quanten-Aktien eine Phase der Windstille herrscht und der öffentliche Hype abgeflaut ist, kann sich für langfristig orientierte Anleger eine attraktive Einstiegsphase ergeben.

    Wer Geduld mitbringt und antizyklisch agiert, hat die Chance, sich frühzeitig zu positionieren – bevor das Thema wieder stärker in den Fokus des Marktes rückt.

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
