Zugausfälle zwischen Wiesbaden und Aschaffenburg ab Freitag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ab diesem Freitag (30. Januar) gibt es auf der Linie RB75 zwischen Wiesbaden und Aschaffenburg Einschränkungen im Zugverkehr. Grund seien Bauarbeiten, die bis 2. März andauern sollen, teilt die Hessische Landesbahn (HLB) mit.

Die Züge werden bis 20. Februar mit Zwischenhalt in Mainz-Kastel umgeleitet. Sie halten nicht in Mainz-Gustavsburg, Mainz-Römisches Theater und Mainz Hauptbahnhof. Fahrgäste können stattdessen die S-Bahn nutzen. Einzelne Züge halten zudem nicht in Mainz-Bischofsheim.