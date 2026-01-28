Inspiration Energy beauftragt erneut Plutus Invest & Consulting GmbH mit der Erbringung bestimmter Marketing- und Investor-Awareness-Dienstleistungen

Vancouver, British Columbia – 28. Januar 2026 / IRW-Press / Inspiration Energy Corp. (ISP–CSE) (ISPNF–USA) (A40GPX–WKN) hat erneut die Plutus Invest & Consulting GmbH damit beauftragt, bestimmte Marketing- und Investor-Awareness-Dienstleistungen gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange und den geltenden Gesetzen zu erbringen. Die Bedingungen wurden ursprünglich am 16. Mai 2025 bekannt gegeben, sie sehen eine Laufzeit von einem Jahr auf und Kosten von bis zu 250.000 € vor.

Plutus (einschließlich seiner Direktoren und leitenden Angestellten) und das Unternehmen stehen in keinem Nahverhältnis. Nach bestem Wissen des Unternehmens besitzen weder Plutus noch mit ihm verbundene Parteien Wertpapiere von Inspiration Energy oder haben das Recht, solche zu erwerben. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an Plutus als Vergütung für dessen Dienstleistungen ausgeben.

Charlese Desjardins, President von Inspiration, sagte: „Wir freuen uns, Plutus erneut zu beauftragen – insbesondere zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Rohstoffpreise auf einem Allzeithoch befinden. Inspiration hat nur etwas mehr als 40 Millionen ausstehende Aktien und wir arbeiten zurzeit an Plänen für ein voraussichtlich im Frühjahr stattfindendes Bohrprogramm auf unserem Konzessionsgebiet Rottenstone North, das klar definierte Bohrziele aufweist. Die nächsten Monate werden für unsere Aktionäre äußerst aufregend werden und das Management freut sich darauf, in einer Zeit, in der das Interesse der Investoren an Junior-Bergbauaktien enorm ist, an mehreren Fronten voranzukommen.“

Abbildung 1: Lage der Konzessionsgebiete Rottenstone North und West von Inspiration im Verhältnis zum Konzessionsgebiet von Ramp Metals. Dargestellt sind auch die interpretierten Massivsulfid- und Goldtrends in diesem Gebiet.

Über Inspiration Energy Corp.

Inspiration Energy ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Gold- und Basismetallkonzessionsgebiete gerichtet ist. Mit seinen Vorzeigeprojekten Rottenstone North und Rottenstone West ist das Unternehmen einer der größten Landbesitzer in einem der neuesten und aufregendsten Gold-Kupfer-VMS-Entdeckungskorridore Kanadas. Weitere Informationen finden Sie in den Unternehmensinformationen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).