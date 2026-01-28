    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    AIXTRON Aktie schmiert ab - 28.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die AIXTRON Aktie bisher Verluste von -6,53 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.01.2026

    Die AIXTRON Aktie ist bisher um -6,53 % auf 19,605 gefallen. Das sind -1,370  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,72 %, geht es heute bei der AIXTRON Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von AIXTRON in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +64,15 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +14,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,02 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AIXTRON eine positive Entwicklung von +26,20 % erlebt.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,31 % geändert.

    AIXTRON Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,56 %
    1 Monat +28,02 %
    3 Monate +64,15 %
    1 Jahr +65,05 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der AIXTRON Aktie, die in der letzten Woche von 19,60 auf 21,60 Euro gestiegen ist. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich der Auftragslage und des Personalabbaus, was negative Auswirkungen auf den Kurs haben könnte. Gleichzeitig wird die positive Entwicklung im Opto-Electronics-Bereich hervorgehoben. Technische Analysen zeigen gemischte Meinungen, wobei einige einen bullishen Trend sehen, während andere vor einem möglichen Rücksetzer warnen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,22 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 28.01.2026


    Top- und Flop-Aktien am 28.01.2026 im TecDAX.

    Börsen Update Europa - 28.01. - FTSE Athex 20 stark +2,83 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    ASML und Texas Instruments überzeugen


    Der Jubelsturm über den Auftragseingang von ASML hat die Aktien des Chipausrüsters auf einen weiteren Rekordstand getragen. Im frühen Handel kletterten die Papiere des Maschinenherstellers für die Chip-Industrie bis auf 1.309 Euro und bauten ihren …

    AIXTRON Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    -6,05 %
    -1,79 %
    +27,88 %
    +64,63 %
    +64,08 %
    -23,38 %
    +40,02 %
    +528,47 %
    +224,18 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ



