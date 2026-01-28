AIXTRON Aktie schmiert ab - 28.01.2026

Die AIXTRON Aktie ist bisher um -6,53 % auf 19,605€ gefallen. Das sind -1,370 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,72 %, geht es heute bei der AIXTRON Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von AIXTRON in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +64,15 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +14,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,02 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AIXTRON eine positive Entwicklung von +26,20 % erlebt.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,31 % geändert.

Zeitraum Performance 1 Woche +14,56 % 1 Monat +28,02 % 3 Monate +64,15 % 1 Jahr +65,05 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der AIXTRON Aktie, die in der letzten Woche von 19,60 auf 21,60 Euro gestiegen ist. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich der Auftragslage und des Personalabbaus, was negative Auswirkungen auf den Kurs haben könnte. Gleichzeitig wird die positive Entwicklung im Opto-Electronics-Bereich hervorgehoben. Technische Analysen zeigen gemischte Meinungen, wobei einige einen bullishen Trend sehen, während andere vor einem möglichen Rücksetzer warnen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,22 Mrd.EUR € wert.

