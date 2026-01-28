AKTIE IM FOKUS 2
ASML ins Minus gedreht - Analystenkonferenz belastet
- ASML-Aktien nach Rekordhöhen ins Minus gedreht.
- Analysten loben starken Auftragseingang von ASML.
- Markt bleibt optimistisch, aber Kurs ist hoch eingepreist.
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Nach Rekordhöhen infolge der Zahlen und Prognosen von ASML sind die Aktien des Halbleiterbranchen-Ausrüsters am Mittwochnachmittag während der Analystenkonferenz zu dem vorgelegten Zahlenwerk ins Minus gedreht. Gleichzeitig ebbte am New Yorker Aktienmarkt die Auftakteuphorie im Techsektor etwas ab, was zusätzlich Druck auf die ASML-Papiere ausübte. Zuletzt verloren sie 2,3 Prozent auf gut 1.189 Euro. Seit Jahresanfang bedeutet dies noch immer ein Plus von 29 Prozent. Seit August 2025 hat sich der Wert fast verdoppelt.
Analyst Matt Britzmann von der Investmentplattform Hargreaves Lansdown hob den starken Auftragseingang hervor. Hier hätten die Niederländer die Erwartungen deutlich übertroffen und zudem erheblich stärker als die Wettbewerber. Damit seien die mittelfristigen Vorzeichen gut. Der Markt befinde sich in einem mehrjährigen Investitionszyklus, der durch wachsende Nachfrage aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz und durch die notwendige Erneuerung von PCs sowie mobilen Geräten getragen werde. Allerdings habe der Kurs auch schon viel eingepreist. Die positive Stimmung eröffne zwar noch ein gewisses Potenzial, aber nicht mehr allzu viel./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 1.190 auf Tradegate (28. Januar 2026, 17:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +15,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +46,61 %.
Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 465,39 Mrd..
ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.273,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.400,00EUR was eine Bandbreite von -14,83 %/+16,90 % bedeutet.
