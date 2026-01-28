Devisen
Euro fällt nach Höhenflug wieder unter 1,20 US-Dollar
- Euro fällt unter 1,20 US-Dollar auf 1,1952.
- Trump sieht Dollar-Abwertung als Vorteil für USA.
- Anleger warten auf Zinsentscheidung der Fed heute.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist nach dem deutlichen Kursanstieg am Vortag wieder unter 1,20 US-Dollar gefallen. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1952 US-Dollar. Am späten Dienstagabend hatte der Euro mit 1,2045 Dollar den höchsten Stand seit 2021 erreicht. Trotz des Rückgangs verteidigte der Euro am Mittwoch einen Teil seiner Vortagsgewinne. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1974 (Dienstag: 1,1929) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8351 (0,8382) Euro.
Beobachter sprachen von einer Gegenbewegung am Devisenmarkt. Am Dienstag hatte eine Dollar-Schwäche dem Euro kräftigen Auftrieb verliehen. Auslöser waren Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump, der sich unbesorgt über die jüngste Schwäche der US-Währung gezeigt hatte. Der Dollar hat nach Ansicht von Trump nicht zu stark an Wert verloren. Im Gegenteil: Der US-Präsident behauptete, dass sich die Landeswährung "hervorragend" entwickelt habe.
Nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, sieht die US-Regierung Vorteile in der jüngsten Abwertung des Dollar. In den Augen von Trump stärke die Abwertung die Wettbewerbsfähigkeit der US-Wirtschaft.
Am Abend wird sich das Interesse der Anleger zunehmend auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed richten. Es wird fest mit einem unveränderten Leitzins in der Spanne zwischen 3,50 und 3,75 Prozent gerechnet, obwohl Trump zuletzt immer wieder Zinssenkungen gefordert und Notenbankpräsident Jerome Powell heftig beschimpft hatte. "In diesem Zusammenhang kommen immer wieder Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank auf", heißt es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).
Nach Einschätzung der Helaba-Experten dürfte die Zinsentscheidung aus Sicht des US-Präsidenten unbefriedigend ausfallen. Er könnte "das Ergebnis dazu nutzen, den neuen Fed-Chef bekanntzugeben, von dem er sich eine lockerere Geldpolitik erhofft". Die reguläre Amtszeit von Notenbankchef Powell endet im Mai. Es werden derzeit eine Reihe von möglichen Nachfolgern gehandelt.
Der US-Dollar erholte sich besonders deutlich zum japanischen Yen. US-Finanzminister Scott Bessent sagte, dass die Vereinigten Staaten keine Absicht hätten, am Devisenmarkt zu intervenieren, um den Yen zu stützen. Man verfolge vielmehr eine Politik des starken Dollars.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86850 (0,86830) britische Pfund, 182,76 (182,92) japanische Yen und 0,9188 (0,9197) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 5.076 Dollar. Das waren etwa 96 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he
EUR/USD Prognosen Update
Nach dem festen Wochenschluss über der 1,18er-Marke zielt der Kurs in der laufenden Woche bereits auf das Vorjahreshoch und könnte dieses am heutigen Dienstag testen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1820 bis 1,1930
Nächste Widerstände: 1,1918 | 1,2310
Wichtige Unterstützungen: 1,1833 = Vorwochenhoch | 1,1608 | 1,1572 = Vorwochentief
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #05
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1826
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Von seinem Jahreshoch im September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das Jahreshoch aus 2022 ausgeübt hat. Dort konnte sich Unterstützung für eine Stabilisierung etablieren, in welcher der Kurs um den 100-Tage-Durchschnitt pendelt. Nachdem die 200-Tage-Linie im 1,16er-Bereich stützen konnte, hat sich in der vergangenen Woche neuer Kaufdruck gezeigt. Der feste Wochenschluss über der 1,18er-Marke dürfte auch für den Handelsstart am Montag weitere Zugewinne im Gepäck haben.
Mögliche Tagesspanne: 1,1770 bis 1,1890
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,1833 = Vorwochenhoch | 1,1918
Wichtige Unterstützungen: 1,1608 | 1,1572 = Vorwochentief | 1,1494
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart könnte sich am Dienstag eine Stabilisierung über der 1,18er-Marke abzeichnen. Sollte der Kurs hingegen in einen Pullback übergehen, könnte ein Re-Test des 1,1750er-Bereichs zu erwarten sein.
Mögliche Tagesspanne: 1,1800 bis 1,1900 alternativ 1,1740 bis 1,1850
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart deutet der Kurs nach dem Test der 200-Tage-Linie einen Ausbruch an. Zunächst bliebe jedoch die Reaktion im Bereich des Vorjahreshochs abzuwarten. Laufen die Notierungen direkt darüber hinaus, könnte die Zone um 1,22 als Kursziel für einen neuen Bewegungszweig dienen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1730 bis 1,1980
EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche würde eine Stabilisierung über dem gleitenden Durchschnitt aus 20 Tagen eine stärkere Erholung ermöglichen. Sollte sich hingegen Widerstand bei 1,19 durchsetzen, dürfte die Tradingrange andauern.
Mögliche Wochenspanne: 1,1810 bis 1,2090 alternativ 1,1640 bis 1,1820
Die Börsentermine für die nächsten Tage:
Montag
10:00 Uhr Deutschland ifo-Geschäftsklimaindex
Dienstag
16:00 Uhr USA Verbrauchervertrauen
Mittwoch
14:30 Uhr USA Rede US-Präsident
16:30 Uhr Rohöllagerbestände
20:00 Uhr FED-Zinsentscheid & FOMC
20:30 Uhr FED Pressekonferenz
Donnerstag
14:30 Uhr USA Arbeitsmarkt
Freitag
09:55 Uhr Deutschland Arbeitsmarkt
10:00 Uhr Bruttoinlandsprodukt & VPI NRW
14:00 Uhr Verbraucherpreisindex Bund
14:30 Uhr USA Erzeugerpreisindex
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
EUR/USD Prognosen Update
Zum Wochenstart konnte die 1,16er-Marke zunächst stützen, gab im weiteren Verlauf aber nach. Am heutigen Freitag ringt der Kurs um das Septembertief, ein Schlusskurs darunter dürfte weitere Schwäche in die kommende Woche transportieren.
Mögliche Tagesspanne: 1,1570 bis 1,1640
Nächste Widerstände: 1,1608 | 1,1618 = Vorwochentief | 1,1756 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1494 | 1,1214