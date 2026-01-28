    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Euro fällt nach Höhenflug wieder unter 1,20 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro fällt unter 1,20 US-Dollar auf 1,1952.
    • Trump sieht Dollar-Abwertung als Vorteil für USA.
    • Anleger warten auf Zinsentscheidung der Fed heute.
    Devisen - Euro fällt nach Höhenflug wieder unter 1,20 US-Dollar
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist nach dem deutlichen Kursanstieg am Vortag wieder unter 1,20 US-Dollar gefallen. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1952 US-Dollar. Am späten Dienstagabend hatte der Euro mit 1,2045 Dollar den höchsten Stand seit 2021 erreicht. Trotz des Rückgangs verteidigte der Euro am Mittwoch einen Teil seiner Vortagsgewinne. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1974 (Dienstag: 1,1929) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8351 (0,8382) Euro.

    Beobachter sprachen von einer Gegenbewegung am Devisenmarkt. Am Dienstag hatte eine Dollar-Schwäche dem Euro kräftigen Auftrieb verliehen. Auslöser waren Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump, der sich unbesorgt über die jüngste Schwäche der US-Währung gezeigt hatte. Der Dollar hat nach Ansicht von Trump nicht zu stark an Wert verloren. Im Gegenteil: Der US-Präsident behauptete, dass sich die Landeswährung "hervorragend" entwickelt habe.

    Nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, sieht die US-Regierung Vorteile in der jüngsten Abwertung des Dollar. In den Augen von Trump stärke die Abwertung die Wettbewerbsfähigkeit der US-Wirtschaft.

    Am Abend wird sich das Interesse der Anleger zunehmend auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed richten. Es wird fest mit einem unveränderten Leitzins in der Spanne zwischen 3,50 und 3,75 Prozent gerechnet, obwohl Trump zuletzt immer wieder Zinssenkungen gefordert und Notenbankpräsident Jerome Powell heftig beschimpft hatte. "In diesem Zusammenhang kommen immer wieder Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank auf", heißt es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

    Nach Einschätzung der Helaba-Experten dürfte die Zinsentscheidung aus Sicht des US-Präsidenten unbefriedigend ausfallen. Er könnte "das Ergebnis dazu nutzen, den neuen Fed-Chef bekanntzugeben, von dem er sich eine lockerere Geldpolitik erhofft". Die reguläre Amtszeit von Notenbankchef Powell endet im Mai. Es werden derzeit eine Reihe von möglichen Nachfolgern gehandelt.

    Der US-Dollar erholte sich besonders deutlich zum japanischen Yen. US-Finanzminister Scott Bessent sagte, dass die Vereinigten Staaten keine Absicht hätten, am Devisenmarkt zu intervenieren, um den Yen zu stützen. Man verfolge vielmehr eine Politik des starken Dollars.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86850 (0,86830) britische Pfund, 182,76 (182,92) japanische Yen und 0,9188 (0,9197) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 5.076 Dollar. Das waren etwa 96 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Euro fällt nach Höhenflug wieder unter 1,20 US-Dollar Der Kurs des Euro ist nach dem deutlichen Kursanstieg am Vortag wieder unter 1,20 US-Dollar gefallen. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1952 US-Dollar. Am späten Dienstagabend hatte der Euro mit 1,2045 Dollar den höchsten Stand seit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     