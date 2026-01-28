    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG / Die Unternehmen der Schwarz ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwarz Gruppe übernimmt Bosch-Anteile an Aleph Alpha.
    • Vertrauen in souveräne KI-Lösungen wird gestärkt.
    • Investition fördert europäische KI und Datenschutzstandards.
    OTS - Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG / Die Unternehmen der Schwarz ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Die Unternehmen der Schwarz Gruppe planen, ihr Investment in Aleph Alpha zu erweitern (FOTO)
    Neckarsulm (ots) -

    - Die Unternehmen der Schwarz Gruppe beabsichtigen, die Anteile von Bosch Ventures an Aleph Alpha zu übernehmen.
    - Die Erhöhung der Beteiligung bekräftigt das Vertrauen in souveräne KI-Lösungen.
    - Die Investition ist ein weiterer Schritt zur Stärkung der Unabhängigkeit europäischer KI und Förderung der digitalen Souveränität Europas.

    Die Unternehmen der Schwarz Gruppe planen, ihre Beteiligung am KI-Unternehmen Aleph Alpha zu erhöhen und ihre Position als langfristiger, verlässlicher Ankerinvestor weiter auszubauen. Hierfür beabsichtigen sie, die Anteile des Wagniskapitalgebers Bosch Ventures zu übernehmen. Mit der Erweiterung ihres Investments unterstreichen die Unternehmen der Schwarz Gruppe ihr Vertrauen in Aleph Alpha. Die Erweiterung der Beteiligung steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

    Die Unternehmen der Schwarz Gruppe sehen in souveräner Künstlicher Intelligenz (KI) eine Schlüsseltechnologie. KI wird in allen Sparten und Bereichen der Unternehmen der Schwarz Gruppe angewendet - von der Verwaltung, der Kundenerfahrung, dem Service, über Handelsprozesse bis hin zur Produktion von Lebensmitteln oder im Recycling.

    "Jede Organisation verfügt über hochspezialisiertes Fachwissen in Form von Daten, das sie auf keinen Fall aus der Hand geben sollte", erläutert Christian Müller, Co-CEO von Schwarz Digits. "Damit wir trotzdem den Produktivitäts-Booster 'Künstliche Intelligenz' nutzen können, setzen wir bei sensiblen Themen auf Aleph Alpha. Als deutsches Unternehmen unterliegt es deutschem Recht, ohne Kompromisse. Transparenz und Nachvollziehbarkeit sind Grundprinzipien von Aleph Alpha."

    "Wir brauchen starke deutsche KI-Player, sonst riskieren wir unsere wirtschaftliche Kraft und damit unseren Wohlstand", sagt Rolf Schumann, Co-CEO von Schwarz Digits. "Deshalb müssen wir vielversprechende Unternehmen mit Aufträgen und Investitionen unterstützen. Wir wünschen uns, dass noch mehr Unternehmen diesen notwendigen Schritt für Wirtschaft und Gesellschaft mitgehen."

    Einsatz in den Unternehmen der Schwarz Gruppe

    Die Unternehmen der Schwarz Gruppe setzen die Aleph-Alpha-Technologie beispielsweise bei der Vertragserstellung, beim Screening von Gesetzestexten und zum Vergleich von Vertragsunterlagen ein. Außerdem arbeiten sie daran, komplexe Arbeitsabläufe in sensiblen Umgebungen durch Agenten zu automatisieren und Fachwissen leicht zugänglich zu machen.

    Förderung von datenschutzkonformer europäischer Künstlicher Intelligenz

    Durch die Investition in Aleph Alpha wird Künstliche Intelligenz nach europäischen Datenschutzstandards gefördert und noch breiter in die Anwendung gebracht. Das Investment trägt auch dazu bei, die europäische KI-Forschung weiter voranzutreiben und zu beschleunigen.

    Weitere Informationen

    Weitere Informationen finden Sie unter http://www.gruppe.schwarz .

    Über die Schwarz Gruppe

    Die Schwarz Gruppe ist eine international führende Handelsgruppe mit rund 14.200 Filialen und rund 595.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschafteten die Unternehmen der Schwarz Gruppe einen Gesamtumsatz von 175,4 Milliarden Euro. Mit ihrem einzigartigen Ökosystem decken sie den gesamten Wertschöpfungskreis ab: von der Produktion über den Handel bis hin zu Recycling und Digitalisierung. Sie schaffen Lösungen, die das Leben heute und in Zukunft nachhaltiger, gesünder und sicherer machen - sie handeln voraus.

    Lidl und Kaufland bilden die Säulen im Lebensmitteleinzelhandel und sind ein fester Bestandteil im Alltag von Kunden in 32 Ländern. Viele Eigenmarkenprodukte und nachhaltige Verpackungen kommen direkt von der Schwarz Produktion. Der Umweltdienstleister PreZero fördert mit seinem Wertstoffmanagement eine funktionierende Kreislaufwirtschaft und investiert so in eine saubere Zukunft. Schwarz Digits bietet als IT- und Digitalsparte überzeugende digitale Produkte und Services an, die den hohen deutschen Datenschutzstandards entsprechen und garantiert so größtmögliche digitale

    Souveränität. Als partnerschaftliche Dienstleister unterstützen Schwarz Corporate Solutions die Unternehmen der Schwarz Gruppe bei allen Themen über Verwaltung, Personal bis hin zu operativen Tätigkeiten.

    Pressekontakt:

    Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG
    Telefon 07132 30-788600
    mailto:presse@mail.schwarz

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129569/6206060 OTS: Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG / Die Unternehmen der Schwarz ... - Die Unternehmen der Schwarz Gruppe beabsichtigen, die Anteile von Bosch Ventures an Aleph Alpha zu übernehmen. - Die Erhöhung der Beteiligung bekräftigt das Vertrauen in souveräne KI-Lösungen. - Die Investition ist ein weiterer Schritt zur …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     