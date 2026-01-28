Yutong Bus meldet für 2025 anhaltendes Umsatzwachstum und treibt weltweit den Ausbau nachhaltiger öffentlicher Verkehrsmittel voran

ZHENGZHOU, China, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Yutong Bus („Yutong", SHA: 600066), ein globaler Nutzfahrzeughersteller, erzielte 2025 eine stabile und nachhaltige operative Leistung, da er den weltweiten Übergang zu einem kohlenstoffarmen öffentlichen Verkehr weiter vorantrieb. 2025 lieferte Yutong Bus 49.518 Fahrzeuge aus, was einem Zuwachs von 5,54 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Robuste Geschäftsentwicklung und Win-Win-Partnerschaften mit öffentlichen Verkehrsbetrieben

2025 setzte Yutong seine Investitionen in Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten, Afrika und Asien fort. Durch die Einrichtung von Direkt-Servicestationen und regionalen Ersatzteilzentren verbesserte das Unternehmen die Zuverlässigkeit der Fahrzeuge nach dem Verkauf und die Betriebszeit. Die Einführung seiner Servicemarke EnRoute+ unterstreicht das Engagement von Yutong, während des gesamten Fahrzeuglebenszyklus einen effizienteren, intelligenteren und szenariospezifischen Support anzubieten.

Innovationsgetriebene Erfolge

Aufbauend auf seiner soliden Betriebsbilanz hält Yutong seine jährlichen F&E-Ausgaben bei über 5 % seines Betriebsumsatzes. Das Unternehmen brachte seine EV Long-life Tech auf den Markt, die durch wichtige Innovationen bei Batterien, Motoren und elektronischen Steuerungssystemen eine bahnbrechende Lebensdauer von 15 Jahren oder 1,5 Millionen km für reine Elektrobusse erreicht. Gleichzeitig hat die Produktinnovation von Yutong auch in der Branche Anerkennung gefunden. Auf der Busworld Europe 2025 in Belgien wurden die Modelle Yutong T14E und U15 mit dem „Grand Award Coach" bzw. dem „Grand Award Bus" ausgezeichnet.

Die Produktleistung und Betriebssicherheit wurden durch internationale Marktanwendungen bestätigt. Auf den Philippinen verzeichnete das Modell C12Pro von Yutong eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs um 12 % pro 100 km im Vergleich zur Vorgängergeneration. In Europa absolvierte der batterieelektrische Überlandbus IC12E 1.200 km Vollszenario-Tests in vier nordischen Ländern und bewies damit seine Anpassungsfähigkeit unter verschiedenen Betriebsbedingungen. In Ghana erreichte der Yutong V6 Van einen kombinierten Kraftstoffverbrauch von 9,2 l/100 km. In Kasachstan kann die maximale Betriebslaufleistung eines einzelnen Yutong C12Pro-Fahrzeugs 2 Millionen km erreichen.