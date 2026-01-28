Yutong Bus: 2025 starkes Umsatzwachstum und globaler Ausbau nachhaltiger Verkehrsmittel.
Yutong Bus treibt 2025 Wachstum, Innovation und Nachhaltigkeit voran – mit starken Verkaufszahlen, effizienter E‑Technologie und globalem Engagement für Menschen und Umwelt.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Yutong Bus erzielte 2025 ein Umsatzwachstum von 5,54 % mit der Auslieferung von 49.518 Fahrzeugen.
- Das Unternehmen investiert weiterhin in globale Märkte, einschließlich Europa, Lateinamerika und Afrika, und verbessert den Kundenservice durch Direkt-Servicestationen.
- Yutong hält seine F&E-Ausgaben über 5 % des Betriebsumsatzes und hat innovative Technologien für Elektrobusse entwickelt, die eine Lebensdauer von 15 Jahren erreichen.
- Internationale Tests zeigen die Effizienz der Yutong-Modelle, darunter eine 12 %ige Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und eine maximale Laufleistung von 2 Millionen km.
- Yutong hat über 10.000 Busse in Zentralasien ausgeliefert und fördert lokale Beschäftigung sowie soziale Initiativen in den Gemeinschaften.
- Das Unternehmen erhielt 2025 eine 81-Punkte-Bewertung von EcoVadis Gold für seine Nachhaltigkeitspraktiken und engagiert sich aktiv in Umwelt- und Bildungsprojekten.
